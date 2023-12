Caffè Centrale e Bar Thomas, i motivi della chiusura

Ugo De Rosa | La “punizione” per i due titolari dei locali foriani dove venivano venduti alcolici a minorenni è di sette giorni di chiusura. Ad essere colpiti dal provvedimento del questore di Napoli, il “Caffè Centrale” e il “Bar Thomas”.

I fatti risalgono alla scorsa estate, ma dopo l’iter burocratico necessario in questi casi, il questore ha disposto la sospensione per sette giorni dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande dei due bar ubicati uno in via Marina e l’altro in piazza Municipio.

Un provvedimento adottato su proposta della Compagnia Carabinieri di Ischia guidata dal capitano Tiziano Laganà.

Come abbiamo ampiamente riportato nelle cronache estive, i militari della Benemerita sono stati impegnati, in particolare nel periodo “caldo” di luglio e agosto, in serrati controlli atti a garantire la sicurezza e il rispetto della legge in ogni settore.

Particolare attenzione è stata riservata alle attività ricreative, di ristorazione, ai locali notturni, ai bar. Puntando l’attenzione anche sul fenomeno dell’assunzione di alcolici da parte di minorenni.

Nei due casi specifici, gli uomini della Benemerita erano entrati in azione durante gli appuntamenti settimanali denominati “Giovedì foriano”.

Il primo caso risale alla notte del 20 luglio scorso, quando i carabinieri in abiti borghesi, fermatisi in uno dei bar affollati di avventori, avevano notato un minorenne dapprima ordinare e quindi pagare un cocktail, che gli era stato servito senza prima richiedergli un documento d’identità che ne attestasse la maggiore età. E questo nonostante fosse chiaramente visibile che si trattasse di un giovanissimo e quindi minore dei 18 anni. L’intervento dei militari aveva impedito al giovane di consumare il cocktail superalcolico appena ordinato. Quindi si era proceduto alla denuncia nei confronti del titolare del locale e del barman per vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Sempre di giovedì, ma il 3 agosto, il servizio di controllo nelle ore notturne aveva consentito di accertare l’identica violazione nell’altro esercizio di bar. Qui erano addirittura tre i minorenni, palesemente tali, che avevano ordinato e pagato una birra e due cocktail sotto gli occhi dei carabinieri. Senza che venisse richiesto a nessuno di loro un documento d’identità. Anche in questo caso i giovanissimi erano rimasti “a bocca asciutta”, in quanto il tempestivo intervento dei tutori dell’ordine gli aveva impedito di consumare le bevande superalcoliche. Ne era seguita l’immancabile denuncia per il medesimo reato nei confronti di titolare e dipendente.

Dopo la proposta della Compagnia Carabinieri al questore i procedimenti sono andati avanti e ora arriva la chiusura. Un provvedimento finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza dei cittadini.