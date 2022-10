Caduta massi, allarme sulla ex ss 270 a Cavallaro 

Cadono massi sulla ex se 270 tra Forio e Lacco Ameno. Urge l’immediato intervento delle autorità competenti a tutela della pubblica incolumità.

Stamani una grossa breccia si è staccata dal costone in zona Cavallaro a pochi passi dallo svincolo per Zaro. Solo il caso ha voluto che nessun utente della trafficatissima arteria stradale venisse colpito. Orami è emergenza sicurezza. Una emergenza che non va sottovalutata per evitare che ci possano essere situazioni di pericolo per residenti e turisti. La situazione della ex Statale è complessa eppure reca in se il seme dei pesanti effetti del rischio idrogeologico che all’indomani di questi giorni di pioggia ed allerta meteo ha messo in evidenza tutta la fragilità del nostro territorio.

La gestione e cura dell’arteria, dei luoghi non sono, certo, di facile attuazione proprio per la conformazione e per le competenze. Va da se comunque, attesi i possibili risvolti, che gli organi preposti sono chiamati ad approfondire, in modo da scongiurare qualsivoglia rischio.