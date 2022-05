Cadono con lo scooter, paura a Barano

ElleBi, Barano Notizie | Due ragazzi sono rimasti contusi dopo essere scivolati con lo scooter a due passi da Piazza San Rocco, a Barano. L’incidente è accaduto poco dopo la mezzanotte nella curva di Via Tenente Conte nei pressi della Chiesa di San Sebastiano Martire. Secondo una prima ricostruzione in fase di accertamento, i due giovani in sella al mezzo a due ruote procedevano in direzione Buonopane quando il conducente, in piena curva, ha perso il controllo del mezzo, sembrerebbe per il fondo stradale reso viscido dalla pioggia e già dissestato dai lavori di metanizzazione.

Sul posto sono giunte due ambulanze e due pattuglie di Carabinieri e Polizia per i rilievi del caso. Fortunatamente, la coppia coinvolta nel sinistro non desta preoccupazioni.