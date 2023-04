Cade dalla barella al Rizzoli, muore la zia di Sara Castigliola. Nuova indagine su tre sanitari. Oggi l’autopsia dell’anziana

Gaetano Di Meglio | Una nuova indagine è stata aperta per un episodio verificatosi all’ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno e che poi ha avuto il suo tragico epilogo al “La Schiana” di Pozzuoli. Una vicenda i cui contorni sono ancora tutti da chiarire e in queste prime fasi spetterà al magistrato inquirente iniziare a fare luce.

Questi i fatti. L’anziana Giuseppina Castigliola, 86 anni, il 3 aprile si era recata al nosocomio isolano lamentando un problema ad un’anca. Fatto sta che mentre veniva trasportata in barella per essere sottoposta a radiografia, la donna era caduta. Dopo questo evento, ne era stato disposto il trasferimento al “La Schiana”. Già il 5 aprile i familiari dell’anziana avevano presentato denuncia ai Carabinieri. Purtroppo, l’8 aprile, mentre era ancora ricoverata nell’ospedale di Pozzuoli, la Castigliola è deceduta. Per rispondere ai tanti interrogativi, le indagini hanno avuto inizio e l’autopsia disposta dal pubblico ministero verrà eseguita oggi. Poi sarà necessario attendere l’esito e le valutazioni dei periti. Intanto sono stati emessi avvisi di garanzia nei confronti di tre sanitari dal pubblico ministero Castaldo, Antonio Vasta, Simona Bonamassa, Maria Rita Poggiano. Un atto dovuto in questa fase delle indagini.

I reati ipotizzati sono quelli previsti dall’art. 589 codice penale (omicidio colposo), 590 sexies (responsabilità colposa in ambito sanitario) e 493 (falsità commessa da pubblico impiegato incaricato di servizio pubblico). Fin qui la scarna cronaca di una storia di cui ancora non si conoscono ulteriori particolari. Una storia che però presenta risvolti particolarmente tragici. Giuseppina Castigliola, infatti, era la zia di Sara, la giovane morta sempre al “Rizzoli” nell’ottobre del 2021 nel dare alla luce una bimba. Una vicenda di cui ci stiamo occupando proprio in questi giorni, nell’attesa che il giudice per le indagini preliminari De Angelis si pronunci sulla richiesta di archiviazione per sei sanitari dell’ospedale avanzata dal pubblico ministero, e alla quale i familiari di Sara hanno presentato opposizione. Dunque, una seconda tragedia che colpisce la stessa famiglia, già così duramente provata dalla morte di Sara. Due storie che vedono al centro l’ospedale “Rizzoli”, anche se nel secondo caso l’anziana è deceduta mentre era ricoverata a Pozzuoli. I familiari di Sara e di Giuseppina, dunque, mentre attendono di conoscere la decisione del gip, si vedono loro malgrado precipitati in un altro vortice di dolore e di inchieste giudiziarie. Un incubo che sembra non finire mai… Al di là di ogni altra valutazione, che sarebbe prematura, sembra quasi di trovarsi di fronte a una maledizione che si è abbattuta su questa sfortunata famiglia.

ORA BASTA CARTELLE SCRITTE A M ANO

La storia della famiglia Castigliola, due tragedie difficili da accettare, ci induce a fare una riflessione su quelle che sono state le denunce degli avvocati difensori. Denunce e circorstanze messe nero su bianco e che vanno oltre il singolo, tragico, caso. Al Rizzoli non possiamo più permettere che si conservino e aggiornino le cartelle cliniche a mano. Non è più possibile che atti così importanti non siano digitalizzati fin dalla nascita, che possano essere oggetto di manomissione, correzione e quant’altro senza che nessuno se ne possa accorgere o, almeno, controllare.

Senza entrare nei particolari della vicenda che vede protagonista Mamma Sara, è possibile credere che nessuno abbia corretto o manomesso o fatto qualsiasi altra cosa ad un documento cartaceo e scritto a mano? Allo stesso modo per Giuseppina, davvero vogliamo lasciare alla penna e al foglio di carta l’aggiornamento delle condizioni di salute di tizio o di caio? Alla mercè di chi, magari rinsavito, prova a correggere quel dettaglio che potrebbe rovinargli la vita. Un altro modo di dire di “apparare” la situazione. Come facciamo a sapere che quello riportato sia la verità e non sia frutto, invece, di una manomissione o di una correzione postuma. Non solo alla morte? Servono cartelle cliniche digitali, con tanto di accesso controllato e di traccia digitale. Mai più penne, matite e quan’altro…