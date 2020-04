Cade da 10 metri a Campagnano. Trasferimento e intervento delicato al Cardarelli per una donna di Ischia

Ida Trofa | Dopa una drammatica e movimentata mattinata a Campagnano nel comune di Ischia, è stato un pomeriggio difficile presso l’ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Una donna ischitana, 37 anni, incinta alla settima settimana, è stata soccorsa questa mattina dopo una caduta dal balcone di casa ed è stata trasferita in codice rosso in terraferma.

Al necessario il ricovero ospedaliero al Rizzoli per traumi ed ecchimosi diffusi, per la donna è stato necessario il volo salvavita in eliambulanza presso il Cardarelli di Napoli poche ore fa.

La donna era stata trasportata d’urgenza al Rizzoli di Lacco Ameno dove era sottoposta alle analisi cliniche è mediche del caso e poi affidata alle cure dei sanitari del PO. Poche ore dopo, però, le condizioni della donna feritasi dopo una caduta da circa 10 metri, dal balcone di casa di una sorella, hanno reso necessario il passaggio presso un presidio ospedaliero maggiormente attrezzato. La donna, scampata alla morte sul colpo, è stata trasferita a Napoli intorno alle 17,00.

Il trasferimento si è reso necessario sia per le sue condizioni cliniche sia per l’attuale situazione emergenziale legata al COVID-19. Il Rizzoli, di fatto, dispone di una sola sala operatoria nel reparto di ginecologia non adatta alla casistica.

La donna dalla caduta ha riportato la frattura ad un braccio ed agli arti con un notevole versamento ematico all’addome, la gravidanza non sembrerebbe a rischio, ma sarà oggetto di ulteriori approfondimenti di merito.

Il trasferimento in elicottero. La donna è stata trasportata nel pomeriggio con un elicottero del 118 al trauma center del Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni preoccupano anche per le fratture multiple riportate agli arti e per le ferite riportate agli arti inferiori ed al bacino. Al Cardarelli la donna è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per ridurre le fratture e recuperare gli effetti dei versamenti ematici riscontrati a livello addominale.

Emorragie che per la donna già gravida stanno determinando un basso livello di emoglobina e una situazione clinica di instabilità. La prognosi resta riservata. I ginecologi dell’unità specialistica del Cardarelli guidata da Claudio Santangelo interverranno in seconda battuta per valutare gli eventuali danni al feto. Per ora non sembrano esserci altre lesioni interne.

Aperto un fascicolo. Intanto le forze dell’ordine, i Carabinieri dell’Arma guidati da Angelo Pio Mitrione, hanno aperto nel merito un fascicolo. Un atto dovuto nel contesto dei fatti. L’informativa del’AG parla di incidente domestico e caduta accidentale. I militi, in ogni caso, indagano sulla dinamica dell’incidente le cui cause sono ancora tutte da accertare e potranno esser chiarite solo dalla donna. Gli inquirenti attendono di poterle parlare assumendo le prime informazioni. Intanto i familiari sono già stati assunti a sommaria informazione.