Cade con la bici elettrica a Ischia, trasferito a La Schiana di Pozzuoli

Attimi di tensione e preoccupazione hanno scosso oggi pomeriggio l’isola d’Ischia. Erano da poco passate le 14 quando, in via Leonardo Mazzella, un giovane alla guida di una bici elettrica ha perso il controllo e la ruota anteriore è finita in un tombino. La brusca sbandata lo ha fatto impattare violentemente contro un’auto in transito, provocando una caduta rovinosa e diverse ferite.

L’allarme è scattato immediatamente: un’ambulanza del 118 ha raggiunto il luogo dell’incidente in pochi minuti, stabilizzando il ferito e trasferendolo d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno. I medici, dopo una prima valutazione, hanno disposto ulteriori accertamenti, rilevando la necessità di una risonanza magnetica urgente. Una procedura impossibile da eseguire sull’isola, che ha reso inevitabile il trasferimento in terraferma.

Poco dopo, il giovane è stato imbarcato su un mezzo di soccorso verso l’Ospedale “La Schiana” di Pozzuoli, dove potrà essere sottoposto all’esame diagnostico e ricevere cure più approfondite.

Le sue condizioni, pur non essendo al momento considerate gravissime, richiedono monitoraggio costante. Ha riportato diverse ferite lacero-contuse, suturate dai sanitari, e resta sotto osservazione.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi e per accertare con precisione la dinamica dell’incidente. L’episodio ha riportato sotto i riflettori il problema della sicurezza stradale a Ischia, in particolare la manutenzione delle arterie urbane, dove anche una piccola irregolarità dell’asfalto può trasformarsi in un pericolo concreto per chi viaggia su due ruote.