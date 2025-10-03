Ritrovata senza vita alla Pagoda, è tragedia a Ischia. Malore improvviso?

Aggiornamento ore 12.51. Alla Pagoda sono giunti anche gli specialisti della Scientifica arrivati da Napoli. Nel frattempo, a correzione di quanto scritto, la donna ritrovata senza vita, residente nel comune di Ischia, è originaria della città di Sevnka in Kazachstan.

Aggiornamento ore 10.04. Il medico legale ha eseguito la prima visita sul cadavere della donna ritrovata senza vita alla Pagoda. La donna è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza della zona intorno alle ore 7.30 da sola. Secondo il medico si tratterebbe di un malore improvviso,

Aggiornamento ore 9.44 La vittima è una donna di nazionalità ucraina di 57 anni

Aggiornamento ore 9.35 – Nuovi particolari emergono sul ritrovamento avvenuto questa mattina nella zona della Pagoda a Ischia. La vittima, una donna di circa cinquant’anni, è stata rinvenuta riversa a terra in posizione prona. Un dettaglio che, insieme all’assenza di tracce di sangue sul luogo, spinge gli investigatori a rivedere l’ipotesi iniziale della caduta dal belvedere.

Al momento prende corpo la pista del malore improvviso, che potrebbe aver colto la donna proprio nei pressi del punto panoramico. La posizione del corpo e l’assenza di segni riconducibili a una caduta violenta rafforzano questa ricostruzione, sebbene saranno gli accertamenti medico-legali a chiarire con certezza le cause del decesso.

Le indagini proseguono con il massimo riserbo da parte delle forze dell’ordine, mentre la comunità resta scossa da una vicenda che, ora più che mai, appare avvolta da interrogativi.

Mattinata di paura e sgomento a Ischia, nella zona della Pagoda, dove una donna è stata ritrovata senza vita ai piedi del belvedere. La scoperta è avvenuta nelle prime ore di oggi e ha immediatamente richiamato l’attenzione dei Carabinieri della compagnia di Ischia coordinati dal Luogotenente Sergio De Luca e dei militari della Guardia Costiera di Ischia, che hanno transennato l’area in attesa dell’arrivo del medico legale e delle disposizioni della Procura.

Le indagini sono appena cominciate e, al momento, non viene esclusa nessuna ipotesi. Dai primi rilievi, la dinamica sembrerebbe compatibile con una caduta accidentale, ma gli inquirenti vogliono chiarire ogni dettaglio prima di trarre conclusioni definitive. Un fatto drammatico che scuote la comunità e che lascia aperti ancora molti interrogativi.