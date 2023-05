Cacciatori isolani penalizzati, l’appello di Gianni Mattera. Il consigliere comunale di Forio a difesa della categoria

Ennesimo intervento del consigliere comunale di Forio Gianni Mattera a favore dei cacciatori isolani, fortemente penalizzati dal divieto nella giornata di lunedì in determinate zone che rappresentano il 62% del territorio dell’isola. E nel caso di Forio, in pratica un’area dove possa essere consentita la caccia il lunedì.

Mattera ha dunque indirizzato una nota al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, all’assessore regionale all’ambiente Nicola Caputo, al componente C.T.F.V.R. Dott.ssa Maria Passarini e al IV Settore del Comune di Forio, competente in materia. Chiedendo una deroga.

Nella nota si evidenzia: «Premesso che, nel 2012 la Giunta Regionale su proposta della commissione V I A (valutazione impatto ambientale) ha determinato di vietare la caccia nelle zone SIC e pSIC per la giornata di lunedì (unica regione in Italia), su tutto il territorio regionale oltre ai già previsti martedì e venerdì. Considerato che nell’isola d’Ischia, nella scorsa annata venatoria, sono stati rilasciati dai vari Comuni 798 tesserini venatori e precisamente: Forio 207, Ischia 189, Barano d’Ischia 189, Serrara Fontana 103, Casamicciola Terme 80 e Lacco Ameno 30».

Segue l’indicazione tecnica delle aree: «Tenuto conto delle sotto elencate aree SIC e pSIC (come da tabelle) ricadenti nel territorio Isolano con la relativa superficie. Codice del SIC Denominazione del SIC Sup. SIC (ha) Longitudine Latitudine IT8030026 Rupi costiere dell’Isola di Ischia 685 13,940556 40,71 IT8030024 Punta Campanella 390 14,335 40,5811 IT8030034 Stazione di Cyperus polystachyus di Ischia 14 13,9375 40,724444 IT8030005 Corpo centrale dell’Isola di Ischia 1.310 13,908611 40,730556 IT8030022 Pinete dell’Isola di Ischia 66 13,940556 40,73 Totale superficie 2.855.

Considerando che l’isola d’Ischia ha una superficie di circa 4.600 ha, i territori ricadenti nelle zone SIC dell’isola occupano il 62% della superfice totale dell’isola. Come rappresentato dalla cartografia di seguito, estrapolata dal sito Campaniacaccia.it, le aree SIC e pSIC comprendono gran parte delle superfici agro-silvo-pastorale dell’isola».

Particolarmente difficile come detto la situazione a Forio: «In esame specifico, ma a modello dell’intera Isola d’Ischia, si esamina il territorio del comune di Forio che ha la maggiore estensione territoriale rispetto agli altri comuni isolani e con il maggior numero di cacciatori in relazione ai tesserini rilasciati.

Atteso che Il Piano Urbanistico del Comune di Forio (PUC Forio) evidenzia che le zone “A“ e “B” rispettivamente zona storica e zone insediamenti urbani prevalenti, occupano circa il 40% del territorio comunale, per tale motivo, considerato il divieto accessorio delle zone SIC e pSIC , i territori ove l’attività venatoria sarebbe consentita il lunedì è ridotta quasi pari a zero. A tal uopo, si sottopone alla vostra attenzione che la limitazione dell’attività venatoria del lunedì nelle zone SIC e pSIC applicata ad un territorio circoscritto qual è l’isola d’Ischia, causa una fortissima concentrazione di cacciatori nelle restanti zone franche creando di fatto una consistente pressione venatoria in aree limitate, mettendo a serio rischio l’incolumità dei cacciatori stessi, quella degli avventori del bosco, ma soprattutto fa decadere di fatto il concetto di evitare forti concentrazioni verso la fauna selvatica migratoria».

Di qui la richiesta di deroga: «Per quanto su esposto, si chiede alle SV in indirizzo, di voler considerare l’eventuale sospensione in deroga per la sola isola d’Ischia e limitatamente ai periodi di ottobre, novembre e dicembre del divieto di caccia il lunedì nelle zone SIC e pSIC».