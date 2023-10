Caccia. Dario Iacono: «Zone Sic, è necessaria una revisione condivisa»

Ugo De Rosa | Abbiamo chiesto al consigliere comunale di Serrara Fontana dott. Dario Iacono di spiegare l’azione del Comune in ordine alla richiesta di aggiornamento e riperimetrazione delle zone SIC/ZPC.

Iacono subito precisa: «In merito alla proposta di aggiornamento e riperimetrazione delle aree SIC/ZPC ricadenti all’interno del territorio dell’isola d’Ischia formalizzata dai comuni dell’isola in collaborazione tra loro, intendo puntualizzare, in qualità di consigliere delegato, che, il comune di Serrara Fontana intende dare attuazione ad azioni di informazione e divulgazione, volte ad accrescere il livello di condivisione pubblica su obiettivi sensibili come la tutela dell’ambiente.

Ho accettato di lavorare con il collega Avv. Salvatore Serpico per stilare un documento articolato che potesse porre in luce le criticità inerenti la disciplina normativa, diretta a regolare le forme di partecipazione dei diversi soggetti ai procedimenti istitutivi delle aree in questione, essendo del tutto evidente il primario risalto che assumono le voci dei “protagonisti” socio-economici di una determinata zona ai fini della realizzazione di progetti di perimetrazione funzionale che, ineluttabilmente finiscono per coinvolgere interessi locali di varia e non di rado antagonistica natura».

Una critica a quanto fatto dalla Regione?

«Sì. Tale diritto, e più in generale il contraddittorio procedimentale con gli interessati, non è stato in concreto assicurato dall’amministrazione regionale in tutte le fasi propedeutiche alla individuazione ed istituzione; ne consegue che suddetti atti violano il diritto costituzionalmente riconosciuto di partecipazione dei “protagonisti” socio-economici che vivono sul territorio alla fase propedeutica, alla individuazione ed istituzione di un’area protetta, con gravi effetti negativi sul territorio e sul tessuto economico e sociale.

Esistevano dunque eventuali profili di illegittimità che andavano al tempo rilevati nelle sedi opportune. La scarsa attenzione dimostra tanto e quanto la politica sia stata manchevole, distante, quasi assente sul tema de quo!

La Regione Campania ha inoltre facoltà di poter affidare la gestione, anche congiunta, ad amministrazioni pubbliche od enti del terzo settore ai sensi della legge regionale 33/96 e del D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii., o agli stessi privati proprietari dei terreni, anche in consorzio tra loro, in qualità di soggetti affidatari.

Inoltre, segnalo che detti piani di gestione delle summenzionate aree non possono aggiungere vincoli, ma al contrario hanno il compito di mappare il territorio, stabilire eventuali criticità, e soprattutto agevolare il lavoro di chi opera all’interno del perimetro, e di premiarlo anche con finanziamenti rivolti ad interventi migliorativi o di tutela.

Da questo costante, approfondito ed appassionato studio siamo partiti per arrivare poi alla proposta di revisione delle SIC insistenti sul territorio isolano, che è soltanto parte di uno lavoro molto più articolato il quale abbraccia problematiche complesse ed eterogenee che pregiudicano categorie a vario titolo coinvolte».

Un tema che vede l’iniziativa di tutti i Comuni…

«Sicuramente è da apprezzare il dato che per la prima volta le sei municipalità, seppur con forti differenze di pensiero ed un modo spesso divergente di approcciare la problematica, fanno fronte comune sul tema in assoluta controtendenza rispetto al passato.

Io per primo manifesto serie perplessità su alcune osservazioni sollevate dai colleghi in merito alla tutela delle attività produttive e venatorie, così come sulla questione inerente alla modifica del contesto ambientale a seguito di eventi calamitosi, condivisibili nel merito ma discutibili nel metodo.

Il comune di Serrara Fontana, di cui sono consigliere delegato, vigilerà ed andrà avanti in maniera chiara e determinata, affrontando la questione senza nascondere la polvere sotto il tappeto, con l’unico obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini per il bene di tutti.

Ringrazio sin d’ora la mia amministrazione, gli assessorati alle politiche sociali ed all’ambiente per la collaborazione e la disponibilità, ed ACCEL nella persona del collega Serpico per l’attenzione ed il supporto reso».