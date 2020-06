Caccia al tesoro ByNight anni ’80: divertimento tra cotonature e spalline!

Non c’è due senza tre… e lo sanno bene i tanti partecipanti alla caccia al tesoro by night ideata da Michele di Leva e dal suo team che, per la terza volta, ha coinvolto tantissimi giovani e meno giovani in tante prove tutte distribuite e realizzate tramite whatsapp, in una fase, questa, in cui il distanziamento sociale è di fondamentale importanza.

“Siamo arrivati alla terza caccia al tesoro BYNIGHT – ci ha raccontato Michele Di Leva – quella più colorata e più Happy di tutte, perché dedicata agli anni 80. Ho scelto questo tema come buon auspicio per la normalità concessa da poco e in crescita. La formula della caccia online per molti è stato un modo per non sentirsi appesantito dalla quarantena e sono sicuro di aver portato tanta allegria alle oltre 280 persone che hanno partecipato a queste tre edizioni. Sul podio questa volta La Fenice che ha trionfato seguiti da Ordinaria follia molto agguerriti e in terza posizione gli ormai ischitani d’adozione, Romagna mia, che pian piano sono saliti di posizione. Dalla prossima edizione si passerà anche su strada ma sarà sempre possibile rimanere in contatto tramite WhatsApp in modo da non creare assembramenti giustamente ancora pericolosi. Sapremo con le nuove disposizioni come affrontare il problema delle serate del sabato sera. Se tutti rispettiamo le regole presto torneremo a riabbracciarci. Tra i giudici di questa edizione oltre ai veterani Michele, Luisa, Maria e Nello, abbiamo accolto la maestra di ballo Ilaria Donati molto attenta nell’osservare la precisione delle coreografie. Infatti oltre al trofeo targato Kéramos di Nello Di Leva e al bonus asporto pizzeria c’è stato il premio lezione di ballo gratuita al miglior ballerino. Sicuramente ne vedremo delle belle. La presentatrice Cristina stavolta si è stravolta ricreando lo stile anni 80 con tanto di cotonatura. E chi la ferma più… Sono molto contento di questo risultato perché durante la quarantena sono riuscito a portare la rivoluzione nelle case e adesso invece la caccia al tesoro ha portato la rivoluzione nella mia creatività in continua evoluzione. Grazie a tutti ognuno di voi è parte di questo successo.”

(continua dopo la gallery)

COMMENTI DEL PODIO

Primo classificato “La Fenice”: “Primi! Eh si, questa volta LA FENICE conquista il gradino più alto del podio, dopo il bronzo e l’argento delle prime due cacce by night firmate da Michele di Leva. Tema portante dell’ultima gara, gli ANNI 80: per molti fenici è stato rivivere la propria adolescenza, per altri la propria infanzia e per alcuni parlavamo proprio di preistoria….. Con una formula leggermente riveduta Michele ha concepito una bella gara che ci ha tenuti insieme per due giorni in cui il divertimento è stato massimo: dalla cotonatura dei capelli ai mitici fagioli della Carrà, dall’interpretazione di Albano e Romina fino agli indimenticabili e intramontabili Village People con la loro YMCA passando per i Righeira , Mina, Cocciante etc. Un plauso meritatissimo va a Francesco Angelino, la cui prestazione nel balletto YMCA gli è valso il premio come miglior ballerino, è stato l’anima della nostra squadra incitando e coinvolgendo anche i membri più riottosi a partecipare ad alcune prove. Ma un ringraziamento anche Franco, Pietro, Bartolo, i ragazzi per la disponibilità e l’impegno profuso in ogni prova.

Stavolta la FENICE era restia a partecipare . La vita purtroppo o per fortuna sta tornando alla normalità, così molti lavorano oppure si organizzano per il mare o per fare qualcosa con gli amici . E l’ amicizia è stata quella che poi alla fine ci ha spinto a partecipare anche questa terza volta. Si perché in fondo sia sabato che domenica , potendo adesso aggregarsi in casa, l’abbiamo vissuta come una riunione tra vecchi amici per una cena o per un aperitivo o per festeggiare un compleanno come accaduto nel corso della serata di sabato che abbiamo festeggiato il compleanno del nostro amico Franco . E nella mia compagnia alla fine succede esattamente ciò che abbiamo fatto nella caccia. Si parla , si discute, si ride , si canta si balla. Francesco Angelino vincitore del premio come miglior ballerino e show man indiscusso. È stata un’esperienza meravigliosa, un modo per tornare a sare insieme e per ricominciare a vivere. L’ idea di comunione, di compagnia, che si è creata nelle abitazioni, grazie alle vostre cacce, alle vostre prove, è stata molto bella, ha fatto bene all’anima, anche perché. dopo un periodo di quarantena durato due mesi, ritrovarsi è stato bellissimo. Michele LA FENICE aspetta la prova su strada!”.

Secondo Classificato “Ordinaria Follia”: “Un modo per passare un po’ di tempo in compagnia, in spensieratezza e colorare questo periodo un po’ grigio. Un mix di divertimento, travestimenti e tante risate. Noi ci siamo divertiti e ci siamo messi in gioco, sfruttando tutta la nostra creatività. Alla prossima caccia, nella speranza, questa volta, di arrivare primi!”

Terzo Classificato “Romagna mia”: “E’ nato tutto per caso: la mia amica Annalia, conoscendo la mia passione per le cacce, mi scrive un whatsapp “Ho trovato una caccia al tesoro da fare da casa, ti va di partecipare?”. Dopo le perplessità iniziali mi sono buttata, ovviamente coinvolgendo tutto il parentado che in questi mesi di quarantena era stato sopraffatto dalla noia. Appena abbiamo scoperto che era una caccia al tesoro organizzata ad Ischia e tutti i partecipanti erano, chiaramente, isolani abbiamo pensato di essere fuori posto. Ma l’ospitalità di Michele, dei giudici e degli altri partecipanti ci hanno fatto subito sentire parte del gruppo e così, anche noi abbiamo affilato le unghie! Tanto che, dopo 3 edizioni, siamo arrivati sul podio!! Peccato che questa sia stata l’ultima per noi, altrimenti avremmo puntato a vincere! 😊 Nel corso delle 3 serate abbiamo perso qualche partecipante e acquistati altri, ma tutti si sono sempre impegnati al massimo e di conseguenza divertiti da matti.

Ringrazio tutti gli organizzatori, in particolare Michele, che ci hanno fatto vivere 3 weekend all’insegna del divertimento. E ringrazio tutti i partecipanti della mia squadra che ogni volta si sono visti costretti dalla sottoscritta a travestirsi, truccarsi, ballare, cantare e recitare perché “altrimenti non ci danno i punti!”. Più facile per gli adulti risolvere le prove scritte, ma in verità le nostre ragazze “under 12” non vedevano l’ora di poter indossare una parrucca, un vestito luccicante o un rossetto per potersi trasformare in Heather Parisi, in Nicoletta Orsomando o nei Village People.

“Emma ti sei divertita a fare queste cacce?“ “Sì, tantissimo, la più bella è stata l’ultima, non perché siamo arrivati terzi, ma perché si ballava un sacco!”