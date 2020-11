Caccia al Tesoro By Night, tra enigmi e Frida Kahlo!

Una esuberante serata trascorsa tra video, indovinelli e tante, tantissime risate. Ecco alcuni degli ingredienti della Caccia al Tesoro By Night via Whatsapp che ha colorato lo scorso weekend delle squadre partecipanti alla quarta edizione.

Tante prove sia scritte sia artistiche (il riconoscimento di alcuni oggetti, il prezzo scontato durante il Black Friday, gara di make-up e i modernissimi TikTok musicali) che hanno portato i giocatori, grazie a diversi indizi preziosi, alla scoperta del personaggio misterioso ovvero FRIDA KAHLO. Un personaggio come direbbe il grande Montesano molto pittoresco. La famosa pittrice messicana è stata rappresentata al meglio da tutte le squadre, ma solo una ha raggiunto il primo posto ed è stata la squadra I Pandemia seguiti da Congiunti Disgiunti e terza Gli Spritzanti.

“Un sabato – ci ha raccontato Michele di Leva, l’organizzatore – che ha portato una ventata di allegria a cavallo del passaggio a zona rossa per la Campania. Ricordiamo che in questa pandemia è vietato fare assembramenti e uscire dopo le 22:00. Così ho pensato di riproporre questa formula di gioco già collaudata e rodata durante il lockdown cosicché anche gli amici e i parenti lontani o ahimè chi si trova in isolamento perché positivo, può giocare collegandosi tramite WhatsApp.

In questa caccia come nelle precedenti ci hanno fatto compagnia gli ormai affezionati amici romagnoli che non perdono occasione di divertirsi insieme oltre a due ischitani che per studio o lavoro si trovano a Roma e Firenze che si sono riuniti alla famiglia piazzandosi al secondo posto. Questa volta tra le squadre in gara ci sono state new entry che hanno gradito la formula e sicuramente alla prossima torneranno più agguerrite.

Come ho già detto in precedenza la mia caccia è in continua evoluzione e mai ripetitiva e col tempo spero possa uscire anche su strada in presenza. Il mio augurio è che passi presto questo brutto virus per tornare a respirare aria nuova.

Con me in questa caccia sei giudici che come sempre sono stati attenti ad apprezzare o meno le prove artistiche. Li ringrazio tutti: Nello Di Leva, Flavio Conte, Cristina Arcamone, Michele Salvia, Luisa D’Andrea e Maria Funiciello.

Non mi resta che lanciare il prossimo appuntamento doppio della caccia che cambia orario e giorno per non arrivare troppo stanchi al tesoro. Domenica 22 e domenica 29 novembre dalle 18:30 alle 23:30 si gioca e cercheremo di scoprire quale oggetto si nasconde sotto il drappo rosso del mago. Ogni squadra dovrà essere composta da minimo 4 componenti anche dislocati in più abitazioni. Ogni capitano sarà inserito in una chat di gruppo su WhatsApp dove riceverà le varie prove che stavolta riguarderanno sfide di ballo e canto stile AMICI, l’enigmistica, il calcio, le bellezze italiane ma anche il teatro e il cinema con un omaggio a Carlo Verdone da poco festeggiato per i suoi 70 anni, e infine una prova sul noto videogioco del momento amato da tutti i ragazzi FORTNITE. Insomma una caccia per tutti i gusti. Alla prima classificata un buono pizzeria e il trofeo kèramos realizzato da Nello Di Leva. Per chiedere info o prenotarsi chiamare Michele 3388219263. Un abbraccio a tutti vi aspetto e naturalmente i due appuntamenti saranno seguiti dallo staff de Il Dispari che ringrazio di cuore con la pubblicazione dei momenti più divertenti delle prove. Spero di avervi incuriosito…NON MANCATE!”

Vi diamo anche noi appuntamento ai prossimi weekend per tante novità e tanti “esercizi per la mente” che Michele e il suo team stanno mettendo a punto per rendere la caccia ancora più divertente!