Caccia ai “contagi”, oltre 100 in isolamento. Eseguiti 30 tamponi, l’isola resta in attesa

Ida Trofa | I contagi da Coronavirus continuano a crescere. Ischia trema dopo gli ultimi esiti sulle indagini da COVID-19. Due casi positivi individuati in sole 24 ore. Un caso acclarato la settimana scorsa. Due cittadini ischitani infetti registrati e ricoverati tra Cotugno e domicilio a Napoli e l’incognita del turista Bresciano che ha fatto partire la caccia ai test. È una lotta senza tregua. La sanità è in sofferenza.

Il Rizzoli si stringe attorno al suo paziente numero “1” ricoverato in terapia intensiva e definisce l’iter per perfezionare il percorso COVID-19 tra pre-triage, triage, contumacia e il nuovo reparto dedicato in allestimento in medicina e il potenziamento della terapia intensiva. Ovunque , si combatte per i nuovi posti in terapia intensiva, mentre nel Paese si discute dell’ipotesi di fare i tamponi di massa, Casamicciola Terme chiede all’ASL e alla Regione circa 30 mila tamponi (una prima stesura in attesa delle istanze degli altri sindaci isolani)! L’Italia ne ha chiesto per circa 800mila persone. Per i controlli servirebbero circa 13 milioni di euro, ma il vero problema sono strutture e medici. E’ una economia di guerra, dicono dal commissariato di governo. Il primo obiettivo rimane, però, ridurre il contagio.

Stabili le condizioni del 70enne baranese. Ischia, inizia la quarantena per molti

Mentre Ischia si “blinda” e fa la conta dei contagi provando a individuare nuovi sintomatici ed asintomatici sul territorio, le condizioni dell’anziano baranese, migliorano rispetto a quello che era apparso un caso critico al limite. L’uomo è risultato positivo al test del coronavirus martedì scorso e allo stato sta ben reagendo le terapie. Le sue condizioni danno segnali positivi. L’uomo, in cura presso la terapia intensiva dell’Ospedale Rizzoli di Ischia si trova in un’area a biocontenimento. La sua prognosi resta riservata e tiene in allerta i medici. In ogni caso il paziente risponde alle terapie a cui è sottoposto per la cura delle patologie pregresse da cui è affetto l’uomo oltre alla negativizzazione dei test.

Coronavirus, altro tampone positivo ad Ischia. E’ una donna di ritorno dall’Est Europa

Nella giornata di ieri, inoltre, dai report ufficiali sui tamponi eseguiti in Campania, si è registrato il rilievo di un ulteriore caso, ma solo in ordine di tempo, su Ischia. Si tratta del tampone eseguito, come hanno avuto modo di apprendere i lettori de Il dispari nei giorni scorsi, a Forio che ha dato esito positivo per il contagio di una donna ritornata ad Ischia da un soggiorno a Bucarest e messasi subito in autoisolamento volontario. Le sue condizioni di salute sono buone.

Si studia la quarantena per i contatti degli ultimi contagi acclarati

Nel frattempo, però, la grande macchina della “quarantena” sull’isola si è messa in moto. Gli sportelli di Ubi Banca di Forio e Monte dei Paschi di Siena ad Ischia sono chiusi. Alcuni lavoratori sono stati posti in quarantena precauzionale così come alcuni esponenti del clero locale e dei tutori dell’ordine tra le forze di polizia locale venuti a contatto con i soggetti in questione. L’isolamento dei contatti, al fine di interrompere, il possibile contagio ha coinvolto anche un consigliere comunale di Ischia e un capo della municipale. Contatti non diretti. Nel primo caso, ad esempio, il consigliere comunale non risulta essere stato presente all’ultima seduta del civico consesso tenuto per la nomina politica imposta dal sindaco Enzo Ferrandino.

Ordinanza di quarantena anche per il Don Orione

La quarantena, inoltre, riguarderà anche l’istituto per anziani Don Orione di Casamicciola Terme. Qui l’anziano baranese avrebbe portato i precetti cristiani agli anziani ricoverati. Il sindaco Giovan Battista Castagna ha già predisposto l’ordinanza a salvaguardia della salute pubblica.

Ritorno dall’Est Europa, al setaccio i contatti della giovane residente a Forio

La quarantena dei contatti, nel frattempo, si allarga anche in considerazione del risultato positivo della giovane donna di Forio rientrata dall’Est Europa. La giovane, comunque in isolamento, avrebbe avuto frequentazioni familiari e religiose.

95 enne paziente della Cardiologia del Rizzoli, sottoposta al test a scopo precauzione. La Tac ha rilevato una lieve polmonite

Non si verificano altri casi da allarme. Nel frattempo, al Rizzoli, alle prese con il suo “Paziente 1” venuto da Brano (dopo l’allarme del “turista di Brescia”, il famigerato paziente zero made in Ischia), una donna 95enne con patologie pregresse gravi, assistita dai sanitari del Rizzoli, ha seguito tutti i protocolli sanitari previsti per il periodo di emergenza da Covid-19. Sottoposta a tampone attende gli esiti del test al coronavirus mentre la TAC a cui è stata sottoposta ha rilevato una lieve polmonite. Isolata e assista. resta presso la cardiologia lacchese.

Il Rizzoli non registra altri ricoveri per sospetti Coronavirus

Parallelamente, inoltre, l’Ospedale Anna Rizzoli non fa registrare altri ricoveri per sospetti Cornavirus né in contumacia, né nei reparti dedicati. Con il contagocce i passaggi nella tenda pre triage all’uopo allestita.

Lavoro extra per la task force del 118

Il virus cammina su Ischia e, se il Rizzoli assiste i casi più sensibili, ieri è stata una giornata sfiancante e di lavoro extra per la Task Force del 118. Eseguiti oltre 30 test funzionali alla verifica del possibile contagio da COVID-19. Tutti legati alla cerchia dei casi registrati in queste ore. Le visite dei sanitari si sono dipanate tra i tamponi eseguiti ai soggetti ritenuti sintomatici e i questionari sui parametri vitali e funzionali dei contatti risultati asintomatici. Molti sono stati eseguiti tra il Creatio, Forio e Ischia.

Pazienti in attesa di tampone

Sono diversi i pazienti in attesa di un tampone. Tra questi, un lavoratore stagionale giunto dopo la serrata del nord est ad Ischia la scorsa settimana. Il giovane già posto dal comune di residenza e dall’ASL in isolamento domestico con tutta la famiglia attende di essere, eventualmente, sottoposto al test. L’iter è già stato segnalato al medico competente e all’ASL. A richiedere il test è l’ASL del Trentino Alto Adige, dopo che un collega di lavoro dell’uomo è risultato positivo al COVID.