C.G. Ischia conquista la finale nazionale!

Per il Campionato Italiano Gold 2 FGI oggi sono scese in campo le 40 migliori società d’Italia per aggiudicarsi il pass per la finalissima di lunedì cui accedono solo le prima 10 società.

Il C.G. Ischia di coach D’Agostino ha sbaragliato la concorrenza e ha conquistato l’ambita finalissima!

Forza C.G. Ischia!!!