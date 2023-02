“Bye bye play out”. Il D.S. Vito Manna: “Forio, restiamo con i piedi per terra”

Lo scontro diretto vinto sulla terraferma, nella tana del Saviano. Tre punti pesanti che proiettano il Real Forio fuori dalla zona playout. Eppure, Angelo Iervolino tiene alta l’attenzione della sua squadra in vista dei prossimi impegni tutt’altro che banali. Il direttore sportivo Vito Manna ha fatto il punto dopo il successo del Pierro e sull’ottimo lavoro svolto dalla società durante il mercato di dicembre.“Ci troviamo in una settimana che sorride al Forio almeno la classifica e la posizione è quella che sta un po’ sopra la zona del playout. Diciamo che se finisce così il campionato siamo contenti. Eppure dobbiamo guardare ai prossimi impegni.

Un doppio test di prova molto importante perché c’è prima l’Albanova e poi c’è il derby con la capolista IschiaSì, quella di sabato è stata una gara fondamentale per noi. E’ stata una vittoria che vale sei punti per il fatto che non solo ci catapulta fuori dalla zona playout provvisoriamente, ma mette a debita distanza il Saviano che a questo punto è a 8 punti ed è la terzultima. In un’ottica di quest’ultimo posto possiamo sorridere perché continuando di questo passo sicuramente anche finendo sestultimi mettendo la terzultima a 10 o più punti, il playout non si farà. Anche per questo punto di vista è stata una gara importante.I ragazzi, dopo mesi di lavoro, finalmente hanno acquisito anche una mentalità importante per affrontare queste gare e quindi con la giusta intelligenza hanno portato a casa il risultato e credo anche meritandolo per quello che hanno fatto dalla trequarti in su quando hanno avuto l’occasione per far male.

Penso che al di là del di un unico intervento importante Iandoli che è un portiere che comunque ha fatto nel corso del campionato delle parate decisive, l’ha fatto anche domenica ma per il resto credo che il Forio abbia meritato la garaCome hai detto tu, adesso, però affronteremo due gare molto difficili perché sono due squadre tra cui l’Ischia che è lanciata verso la vittoria del campionato e l’Albanova che prova a venire fuori in quest’ultima parte e sono squadre di una caratura tecnica importante però è una prova ulteriore per noi di maturità e una prova che può dimostrare che i nostri valori non sono solo da squadra che deve lottare per il playout ma che può anche togliersi qualche soddisfazione con squadre, diciamo, di livello superiore. Il lavoro che è stato fatto in questi mesi è importante di amalgama, di gruppo, di convinzione nei propri mezzi e credo che i risultati, ad oggi, ci stanno dando ragione ma la strada è ancora lunga.

Ci sono ancora otto partite complicate e un passo alla volta proveremo a risalire ancora la classifica. In tutto questo va detto che avete portato a casa un ottimo mercato invernale. Perché Sorriso e Guatieri danno risposte in maniera confacente a quella che è l’idea di gioco di Mister Iervolino e poi, diciamoci la verità, perché penso che la vera chiave di lettura di tutto quest’anno, da agosto ad oggi, sono le assenze, gli infortuni e gli episodi.

Da Accurso a Cerase, sembra che tutto abbia remato contro questo Forio Per quanto riguarda il mercato, come hai detto, sono stati fatti gli acquisti importanti e credo anche azzeccati. Per quanto riguarda quello che ci occorreva voglio solo dire dei dati numerici oggettivi sui nuovi acquisti.

Guatieri ha fatto cinque reti, Sorriso quattro, Delgado, il difensore, quattro reti quasi tutte da tre punti e senza aggiungere gli assist, due o più gol, non ricordo, di Giovanni Filosa tra cui diversi assist e l’ultimo quello di domenica a Delgado per l’1-0. Al di là di quello che si voglia dire sugli acquisti di dicembre penso che sia andato tutto bene. Non abbiamo trasformato la squadra ma dato il giusto apporto a una rosa già buona che ci permetterà sicuramente di fare ancora meglio. Per quanto riguarda gli infortuni è chiaro che siamo in una situazione di continua emergenza per quanto riguarda la difesa e sì, sicuramente, la sfortuna con due operazioni a legamento crociato tra D’Angelo e Accurso. Di Micco che rientra in gruppo questa settimana ma è stato fuori due volte per lo stesso infortunio, sono stati due mesi di assenza.

Come detto Cerase che rientra, forse, domenica con una mascherina protettiva che stiamo cercando di perfezionare. Alla fine la difesa è ridotta veramente al lumicino e dobbiamo ringraziare anche Delgado e Iacono che veramente stanno facendo i salti mortali per essere sempre presenti. Da più di un mese a questa parte era stato quasi impossibile trovare un difensore tra il mercato degli svincolati e quindi adesso Di Micco in queste ultime partite sarà, diciamo, il nuovo acquisto”.