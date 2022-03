Bye bye Green pass? Emergenza COVID-19: Cambierà davvero tutto? Prescrizioni, regole, controlli e quarantene?

Attori e spettatori di Anna Fermo | L’ultimo bollettino, quello di ieri 28 marzo 2022, ha confermato 30.710 casi e 95 decessi per Coronavirus. Certamente non si può dire che i contagi siano pochi né tantomeno che i decessi siano eccessivi. A detta degli esperti un quadro che non deve preoccupare, ma che tuttavia va tenuto sotto la giusta osservazione. In compenso, la novità della giornata? E come poteva mancare! Da ieri, tutto il Paese sarà in zona bianca, dopo il passaggio della Sardegna, ultima regione rimasta in zona gialla e poi, eccoci giunti a giovedì 31 marzo, quando terminerà lo stato di emergenze e gradualmente verranno eliminate tutte le restrizioni anti contagio.

Speranza chiaramente ci tiene a tutti noi ed avverte comunque che: “La Pandemia non è finita: ci vuole cautela e fiducia” e, quanto alle mascherine al chiuso aggiunge: “faremo una nuova valutazione ad aprile su cosa fare”; mentre rispetto al Vaccino azzarda: “Sulla quarta dose sono previste verifiche se e in che periodo farla”.

Così, mentre in Cina aumentano in maniera esponenziale i contagi a causa di Omicron, con Shanghai che torna in lockdown, e mentre nel mondo si registrano 482.180.454 casi e 6.148.398 morti sempre nella giornata di ieri, noi ci prepariamo a lasciarci tutto alle spalle.

Dal 1° aprile non saremo più in stato di emergenza Covid anche se non sarà affatto un liberi tutti, anche se, ne sono convinta, non ci sarà mai un ritorno a quella normalità che conoscevamo prima di questa pandemia. Credo piuttosto che la nostra normalità ormai sia quella che stiamo vivendo, al netto di un green pass che davvero, come si dice, ormai non leva e non mette proprio niente!

Così come siamo abituati a vivere di smart-phone, così come ci siamo abituati a registrare i nostri dati su ogni possibile card per negozi, shopping ed altro, così quel QR-code non può farci più paura!

Per ora e fino al 30 aprile, resta l’obbligo di mascherine al chiuso, un obbligo che, anche qui, non ci sembra più tale, anzi! Se è già da un mesetto pieno che non siamo tenuti a portare la mascherina all’aperto anche nella nostra Campania, se ci guardiamo intorno, per strada sono più quelli che la indossano che quelli che preferiscono non portarla. Non sarà divenuta un’abitudine? Credo proprio di si, paradossalmente, in un momento in cui anche l’attenzione mediatica, complice la guerra, sta scemando irrimediabilmente sulla questione pandemia.

Fino a fine aprile tra l’altro resta l’obbligo di green passessenzialmente nella sua versione base, per il più delle attività, dai ristoranti al lavoro, ma chissà perché, fare poi tutta questa distinzione non è che ci interessi più e più di tanto. I vaccini li abbiam fatti quasi tutti: prima, seconda e terza dose. Così, se dal 1°maggiopoi ovunque non ci sarà più necessità del green pass, salvo che, fino al 31 dicembre, per le visite in ospedali e Rsa, a noi, non è che la cosa ci farà sentire tanto diversi rispetto ad oggi.

D’altro canto, già da venerdì scorso, data di entrata in vigore dell’ultimo decreto Covid, gli over 50 (per i quali resta l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno, pena multa di 100 euro) possono lavorare anche se non vaccinati. Basta un tampone negativo valido 48 ore. Ecco, la minoranza delle minoranze delle minoranze, certamente registrerà qualche cambiamento, ma non la maggioranza più che qualificata degli Italiani.

Riflettendo, sembra davvero un countdown verso quella normalità che viene invocata quand’anche non ci appartenga più!

Dal 1° aprile potremo entrare nei negozi e nei centri commerciali senza mostrare il certificato verde base (vaccinazione, guarigione o tampone). Indosseremo ancora la mascherina e basterà anche solo la chirurgica, ma potremo entrare anche in uffici pubblici, banche e poste, senza green pass base. E allora? Vi sembra un motivo di festa?

Qualcuno dice che questo cambiamento ci farà sentire liberi, si, ma da cosa? Dal Covid o dagli obblighi? O forse da entrambi o da nessuno dei due?

Non è possibile che ancora si tenti di far passare una riduzione delle prescrizioni anti-covid, come un passaggio dalla costrizione alla libertà! Lo trovo ridicolo, specie oggi, all’indomani di un biennio terribile, in termini di vittime soprattutto.

Dal primo aprile, per consumare seduti ai tavolini all’apertodi un bar o ristorante il green pass non servirà più, mentre per bere un caffè, pranzare o cenare al chiuso,resterà obbligatorio fino al 30 aprile quello base, che si ottiene anche solo con un tampone negativo, e cosa faremo? Urleremo “libertà” all’aperto e “aborro la restrizione calmierata al chiuso”?

Per chi ama lo sport, fino al 30 aprile in piscine e palestre al chiuso o per praticare sport di squadra al chiuso, sarà richiesto ancora il super green pass (vaccinazione o guarigione) mentre all’aperto no. Or dunque? Che facciamo?

Per gli eventi sportivi all’aperto basterà il green pass base, mentre per gli eventi al chiuso, per esempio nei palazzetti dello sport, per assistere alle partite di volley o basket, resterà l’obbligo di super green pass con tanto di mascherina Ffp2, stessa tipologia di mascherina obbligatoria tra l’altro anche su funivie, cabinovie e seggiovie coperte per accedere agli impianti sciistici. E allora? Libertà o costrizione?

Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso diciamo che sarà comunque obbligatoria la mascherina,ad esclusione delle abitazioni private. In classe, in verità, l’obbligo è stato esteso fino alla fine dell’anno scolastico (inizio giugno). E tra l’altro, per qualsiasi tipo di festa organizzata in un locale al chiuso (compleanno, laurea, nozze, cresima, comunione ecc.) gli invitati dovranno comunque essere muniti di super green pass, come per vedere un film, uno spettacolo teatrale o assistere a un concerto al chiuso. Per le stesse attività, se svolte all’aperto, basterà invece il green pass base. Sempre con obbligo di mascherina Ffp2. In discoteca, dove si tornerà a capienza piena, ci sarà ancora obbligo di super green pass, anche se basterà la mascherina chirurgica, da levare solo in pista al momento del ballo. Al chiuso ed all’aperto sarebbe come dire prigionia o libertà? E’ assurda ogni distinzione che si voglia far rilevare mettendo sul tavolo i due concetti.

Dal primo aprile cade ogni obbligo di Green Pass negli alberghi e nelle strutture ricettive come i bed&breakfast, tuttavia, ancora per un mese, e cioè dal primo al 30 aprile, a tutti coloro che salgono su mezzi di trasporto nazionali sarà richiesto il Green Pass base. Quindi ai passeggeri di treni, di autobus, navi e traghetti che si spostano da una regione all’altra e di autobus basterà mostrare un tampone negativo, rapido o molecolare. I viaggiatori avranno sempre l’obbligo di indossare la mascherina Ffp2.

Stimo parlando anche qui di turisti o viaggiatori Liberi o no?

Per salire sui mezzi di trasporto pubblico locale non servirà invece nessun certificato. Dal primo aprile decade infatti l’obbligo di Green Pass rafforzato. Ancora per un mese l’unico obbligo che dovranno rispettare i passeggeri è quello di indossare la mascherina Ffp2. Dal 1° maggio, a meno di proroghe, decadrà anche questo obbligo. Liberi o no?

Fino al 15 giugno i 50enni saranno obbligati a concludere il ciclo vaccinale, compreso il richiamo. In caso contrario scatta una multa una tantum di 100 euro. Cambiano però le regole al lavoro. Sin dal 25 maggio, infatti, gli over 50 non vaccinati possono accedere ai luoghi di lavoro con il green pass base. Niente più sospensione dal lavoro e dallo stipendio per chi non si vaccina (come è stato finora). Per gli under 50, già tenuti al green pass base al lavoro, non cambia nulla. Libertà o no?

Dal primo aprile sono previste regole uguali per tutti sulla quarantena, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no. Addio quarantene quindi, anche per i no vax, a seguito di contatto con un caso positivo al Covid: anche a loro si applicherà il regime dell’autosorveglianza, con obbligo di indossare per 10 giorni con mascherina Ffp2 e tampone necessario solo in caso di sintomi. Non cambiano, per ora, le regole invece per chi è positivo, che deve stare in isolamento (in linea di massima) per 7 o 10 giorni a seconda che sia o meno vaccinato. Anche questa è una questione di libertà o meno?

Non credete che tutto si stia limitando a questo? Almeno nel comune parlare, mentre la guerra in Ucraina ci fa vedere visivamente, perché mai una guerra è stata raccontata così dai media come in questo caso, credo davvero che sia il caso di guardare al concetto il libertà nel suo significato più alto.

Dopo quello che si potrebbe definire “shock antropologico” (Ulrich Beck), determinato dal lockdown, e ora che ci apprestiamo ad una ripartenza cauta e un po’ confusa, avendo quotidianamente avanti ai nostri occhi le immagini di una guerra distruttiva a pochi passi da noi, bisognerebbe davvero riflettere su quali siano le nostre libertà.

Il 95% di noi italiani le misure di distanziamento sociale , per cercare di contenere la diffusione del virus, specie nel momento di maggiore impulso della spinta epidemica, le ha accettate di buon grado e non come una violenza. Abbiamo accettato di buon grado lo stravolgimento della nostra vita familiare, lavorativa e scolastica perché abbiamo capito che ne andava della nostra sopravvivenza e tanti di noi purtroppo non ce l’hanno fatta. Ora, nel momento della graduale riconquista di una parvenza di normalità che comunque non potrà di certo riportarci indietro di due anni, ci chiediamo fino a che punto i nostri spazi di libertà, di autonomia e di privacy sono stati sacrificati al virus ed alla ripartenza dell’economia? Non ha senso!

La nuova quotidianità che ci aspetta sarà totalmente differente da ciò che la stessa parola semplicemente definiva due anni come solo qualche mese fa, per il sol fatto che non può prescindere dall’emergenza che abbiamo vissuto. Va da se che il suo graduale normalizzarsi sarà in grado di farci comprendere che non c’è mai stata una questione basata sul contrasto tra libertà e costrizione.

Siamo sempre stati liberi, e con o senza green pass, ciò che conta è sentirsi tali.