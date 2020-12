Bye Bye Capricho, Casamicciola cerca sedi e spazi per il Comune

Ida Trofa | Casamicciola, comincia la nuova diaspora del Comune. Il municipio si fai in due, Bye Bye Capricho è corsa spasmodica a reperire nuove sedi e spazi. Il comune, dunque, trasloca e cerca una nuova destinazione. Per la nuova casa comunale si prospetta l’ipotesi “temporanea“ con il reimpiego degli immobili comunali di proprietà agibili e lo sfruttamento di rispolverate locazioni. La necessità di mettere mano ai lavori di manutenzione ordinari a e straordinari e alla riqualificazione sismica dell’immobile di Piazza Marina rendono necessario il nuovo passaggio di sede. Il terremoto, gli uffici inagibili e la ricostruzione sono anche e soprattutto questo. Arrangiarsi e trovare ricoveri di fortuna tra fitti, locazioni e riambientazioni.

Il comune si fa in due

Con lo storico Municipio fuori uso e oggetto, anche’esso, di svariati interventi di manutenzione, riqualificazione e quant’altro (che vanno dalla messa in sicurezza post sisma alla riqualificazione energetica e al potenziamento sismico per somme che viaggiano sul milione di euro), sembrerebbe che l’unica via per dare uffici e sedi al Comune è il fitto di alcuni locali e lo sfruttamento dell’ex comando vigli in piazza delle Scuole, al momento, però, ancora interessati da lavori post sisma dettati dal Cessato Stato di Emergenza per il ripristino e la messa in sicurezza del valore di circa 476.784,00€.

Con l’ex sede del Comando Vigili si fa sempre più reale l’ipotesi di riutilizzare immobili privati prima sfruttati per le necessità scolastiche. In questa ottica, per il fitto di spazi da destinare al comune di Casamicciola Terme, infatti, la tesi più accredita che al momento circola negli ambienti e confermata dall’ultima determina per il Wi-fi di Mimmo Baldino, è quella di reimpiegare “Casa Sirabella” dove per circa un anno era stata già sistemata la sede del Plesso Scolastico Lembo.

I costi degli interventi alle ex sedi comunali

Per l’intervento di ripristino e messa in sicurezza degli immobili siti in via Principessa Margherita utilizzati quale sede comunale e museo (Palazzo della Bellavista), nonché messa in sicurezza, ripristino e consolidamento del costone ed in generale di tutte le pertinenze esterne e spazi adiacenti alla via Principessa Margherita, 62 dai fondi per il sisma saranno disponibili € 186.157,92. Per i lavori di di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato in Piazza Marina, attuale sede provvisoria del Comune, dai fondi del sisma 2017 saranno riconosciuti € 83.831,28.

Arriva la rete LAN a “Casa Sirabella“

Intanto per l’immobile di via Tommaso Morgera ex Casa Sirabella arriva anche il contratto di fornitura per una rete LAN. Ufficialmente trattasi di archivio plesso Ibsen da destinare all’UTC! Ecco quanto scrive il Capo dell’Ufficio tecnico Comunale Mimmo Baldino: “Nelle more della rimodulazione del Piano Ricognitivo delle locazioni predisposto in base alla legge sulla ricostruzione, il Comune di Casamicciola avendo ancora nella disponibilità l’immobile di via T. Morgera (la cui locazione è approvata per tutto il triennio del contratto) ha ritenuto di utilizzare i locali dello stesso come archivio dell’IC IBSEN, nonché deposito del materiale presente nei laboratori all’uopo rifunzionalizzati per sopperire la mancanza di aule e permettere il regolare svolgimento delle condizioni necessarie per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica anche per l’ a. s. 2020-21 il tutto nel pieno rispetto di quanto previsto dalla norma“.

Stando a quanto rileva ancora l’ingegnere Baldino: “la relazione di sopralluogo del 20.11.2020 dalla quale risulta che previo accordo con la proprietà immobile di via T. Morgera verrà utilizzato anche per ospitare parte degli Uffici Comunali, soprattutto in relazione al lavoro della Commissione Paesaggistica e dei tecnici impegnati nel rilascio dei titoli edilizi in sanatoria e/o nelle istruttorie delle pratiche di ricostruzione privata”. Cosi per rendere funzionale l’immobile in oggetto, c’è bisogno di un istallazione di rete Lan. C’è già il preventivo della ditta Salva Impianti di Salvatore Iacono, di € 1500,00.