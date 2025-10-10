BYD inaugura una nuova era ibrida con la Super DM-i Technology

La BYD Super DM-i Technology, si legge in una nota, “rappresenta la più recente evoluzione dei sistemi ibridi: unisce il comfort della guida elettrica alla praticità dell’ibrido e all’accessibilità del termico. Grazie alla doppia modalità di funzionamento (EV e HEV), la vettura si comporta come un’elettrica nella maggior parte dei casi, con il motore a benzina che interviene solo quando serve, ottimizzando consumi ed efficienza. Il tutto supportato dalla Blade Battery, capace anche di alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW grazie alla funzione Vehicle to Load”.
Con questa iniziativa, conclude la nota, BYD “non si limita a raccontare ai clienti una nuova tecnologia: mette in archivio il passato e apre la strada a una mobilità più efficiente, concreta e moderna”.
– foto ufficio stampa BYD –
(ITALPRESS).