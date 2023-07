By night, domanda e offerta | #4WD

Il fine settimana appena trascorso va inteso all’insegna del by night ischitano e di una serie di considerazioni sulla capacità di ciascuno di noi, addetto ai lavori o meno che sia, di analizzare il rapporto tra domanda e offerta in modo assolutamente elementare e senza troppe alchimie.

Dalla parte della “domanda”, inutile dirlo, troviamo residenti e turisti, il cui benessere dev’essere in assoluta reciprocità. Tra questi, va operato un naturale distinguo che è quello legato, innanzitutto, alla fascia d’età di appartenenza. Intendo dire che a differenza di quanto recentemente evidenziato da un cronista locale, non si può parlare in chiave oggettiva di un segmento (quello del by night) vivo e vegeto in assoluto, perché i tanti e pur ottimi eventi che vengono organizzati non risultano, nel contempo, di gradimento altrettanto assoluto per tutti. Ecco, quindi, che proprio tenendo conto dell’involuzione del concetto-discoteca e dei “localini” che prendono sempre più piede, si può comprendere, pur non giustificandola per mera colpa di certi divieti, la presenza di giovinastri insoddisfatti che sfogano la propria noia dandosi a risse in pieno centro, giocando a carte (a soldi, tanti) nei pressi di un bar in Piazzetta dei Pini fino a notte inoltrata e magari, al termine, contribuendo a far risvegliare i meno nottambuli in un fiume di cartacce e bottigliette di plastica lungo la strada.

E volendo parlare anche di “offerta”, mentre il sindaco Enzo Ferrandino ha provato invano a farci credere di essersi sensibilizzato verso il divertimento notturno con una miserrima ora di proroga alle sue precedenti ordinanze restrittive, in quel della Pineta di Fiaiano va ascritto a Dionigi Gaudioso il merito di aver avallato senza sé e senza ma il progetto di Maurizio Filisdeo e compagni de “La Pinetella”: una serata di assoluto successo che vale come modello di organizzazione impeccabile (meno che nella comunicazione) e, soprattutto, come esempio di targetizzazione perfetta per una fascia d’età che, gioco forza, è tornata “a ballare”, riconoscendosi in un ambiente tranquillo e, soprattutto, cucitole addosso. Lì i giovanissimi non c’erano, è chiaro: ma provate a fare una scappata in agosto alle due serate nella stessa location con Blackchild e, poi, fatemi sapere. Come in tutte le cose, basta lasciar fare a chi sa fare!