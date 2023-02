Business online: i trend professionali di cui sentiremo parlare nel 2023

Lavorare comodamente da casa è una delle modalità più allettanti per moltissime persone. Fare business online, infatti, si piazza tra i migliori trend professionali degli ultimi anni e il 2023 non può restarne fuori.

Tra l’altro, la possibilità di guadagnare da casa permette di svolgere un’attività secondaria, oltre alla principale professione, merito anche della costante crescita delle piattaforme online che permettono di fare soldi in maniera sicura e affidabile.

Ovviamente, il lato allettante di fare business online da casa nasconde delle insidie, perché sono moltissimi i siti web che, con false promesse, attirano utenti da truffare. Pertanto, prima di immergersi in un campo così vasto, bisogna sempre verificare l’affidabilità e l’autenticità di queste piattaforme, per evitare di sprecare tempo e denaro.

Ecco, dunque, i trend professionali 2023 per fare business online in sicurezza.

1. Guadagnare con le visualizzazioni delle proprie foto

Con gli smartphone dalle fotocamere così performanti che ormai tutti possiedono, scattare belle fotografie è semplice e sono sempre di più gli appassionati di fotografia e di viaggi che amano pubblicare i loro scatti sui loro profili social, anche se non sono dei professionisti. Se a questa passione si aggiunge anche la possibilità di guadagnare, in pochi si tirerebbero indietro.

Si tratta di mettere online il proprio archivio di foto – su una specifica piattaforma che offre questa possibilità – ed essere pagati in base al numero di visualizzazioni che ogni fotografia riceve. È chiaro che più le fotografie sono originali e particolari, più aumenta il numero di visualizzazioni ottenute, per questo si consiglia di prendersi del tempo per selezionare le foto migliori e avere maggiori possibilità di raggiungere utenti e fare soldi con questo business.

2. Dare lezioni della lingua madre

Cosa c’è di più facile che mettere al servizio degli altri le proprie conoscenze? Questa dote può trasformarsi in un business online e dare lezioni di italiano (o di qualsiasi altra lingua madre) potrebbe rivelarsi molto redditizio e semplice. Sono già parecchie le piattaforme nelle quali migliaia di utenti si iscrivono per imparare una nuova lingua straniera, dunque insegnare l’italiano e dare lezioni private online di qualsiasi materia e disciplina è una grande fonte di guadagno.

Tra l’altro, alcune delle migliori piattaforme di e-learning offrono la possibilità di creare uno o più corsi dettagliati, con differenze di livello, che verranno caricati online e rimarranno sempre lì: ogni volta che un utente accederà a quel corso, chi lo ha creato otterrà dei guadagni.

3. Fare affiliate marketing

Un altro trend in ascesa nel 2023 sarà l’affiliate marketing, alla base del quale vi è un rapporto fra un’azienda, ossia l’affiliate manager (che paga le commissioni) e gli affiliati, che hanno il ruolo di reindirizzare i nuovi clienti sul sito dell’azienda.

In parole più semplici, il marketing di affiliazione consiste nel vendere i prodotti e i servizi di un’azienda pubblicando sul proprio sito web, blog, social network, app di messaggistica o e-mail i link che rimandano a quei prodotti o servizi venduti dall’azienda con cui ci si è affiliati. Ogni volta che un utente clicca su quel link di affiliazione e compie un acquisto, l’affiliato guadagna una commissione; ovviamente, più prodotti o servizi si riescono a vendere con quei link, più cresce il guadagno.

Il consiglio è quello di specializzarsi in un settore in particolare, come l’affiliazione con i bookmakers, e leggere maggiori informazioni per migliorarsi nel lavoro di promozione della campagna marketing (nei limiti del rispetto delle leggi italiane sulla pubblicità sul gioco d’azzardo), stimolare la curiosità delle persone, portare più e nuovi clienti nella piattaforma di scommesse scelta e aumentare le possibilità di guadagno, anche perché potrebbero esserci molti altri affiliati che competono per la stessa azienda.

Ogni nuovo giocatore acquisito porta grandi guadagni alla piattaforma, per questo i programmi di affiliazione con i bookmakers sono molto remunerativi: i bookmakers, infatti, pagano anche grosse cifre pur di ottenere nuovi giocatori attivi che scommettono nelle loro piattaforme.