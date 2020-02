Bus Eav in avaria sulla litoranea di Casamicciola Terme. Il guasto nella tarda mattinata di questa domenica 2 febbraio nel tratto urbano di via Salvatore Girardi. Traffico scorrevole su di una sola corsia di marcia . Pensanti i disagi per l’utenza del servizio pubblico . Sul posto Polizia e Vigili Urbani. Ancora ampiamente inadeguati i mezzi del servizio pubblico