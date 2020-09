Buriana su Ischia, alberi crollano a Succhivo

Paura a Succhivo nel comune di Serrara Fontana. Qui a pochi passi dalla esclusiva Sant Angelo mentre una buriana infuriava in tutta l’isola alcuni enormi alberi di pino sono caduti sui pali ed i fili della pubblica illuminazione che caratterizzano la principale arteria pedonale dell’area. I grossi tronchi sono precipitato al suolo colpendo senza causare feriti. Miracolosamente illesi i passanti che, fortunatamente, a causa delle potenti raffiche d’acqua cercavano riparo. Danneggiati gli impianti di illuminazione i tecnici sono a lavoro. Il problema della mancata manutenzione degli alberi, in particolare le mancate potature e i mancati sfoltimenti delle pesanti chiome, torna prepotentemente di attualità nella prima vera giornata di maltempo. Di sicuro un pessimo segnale per l’autunno che comincia a farsi sentire.