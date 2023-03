Buonocore: “Sarà una gara aperta. Brienza è ok, ma non sarà titolare”

Il pareggio col Montecalcio è solo un ricordo, Ischia si prepara a una nuova battaglia sportiva: allo Stadio Mazzella, nella prima delle ultime cinque finali, arriva il Pompei. Scontro tra corazzate sull’isola, dopo il successo dell’andata i gialloblù vanno a caccia del bis. Strappare i tre punti agli avversari, in questo momento della stagione, potrebbe risultare determinante per il raggiungimento dell’obiettivo. Enrico Buonocore, nella consueta conferenza stampa di presentazione del match, è intervenuto in merito alla condizione attuale della squadra.

Domenica sarà una partita importante per l’Ischia contro un avversario altrettanto importante a livello di forza: prima di arrivare al match, come ha risposto la squadra al pareggio col Montecalcio?

“Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra rinnovata, rispetto all’andata c’erano due o tre giocatori, è cambiata tutta la rosa: si è trattato di un avversario che ha fatto ottimi risultati nel girone di ritorno. Se il Montecalcio fosse partito con questi calciatori dall’inizio dell’anno, si sarebbe già salvato. La prestazione nel primo tempo è stata così e così, abbiamo fatto molto bene nella ripresa. Il risultato ci sta, il campo è molto piccolo e nella frazione iniziale abbiamo avuto due volte l’occasione di segnare con Trofa e Cibelli, quest’ultimo col tiro poi parato e Longo ha calciato alto. Con un gol, la partita sarebbe stata diversa nel secondo tempo: l’Ischia avrebbe vinto e anche con più di una rete. Le cose sono andate così, siamo stati penalizzati dagli episodi: c’erano due rigori che l’arbitro non ha fischiato. La squadra ha fatto bene, si è allenata come fa di solito, domenica affrontiamo una formazione molto importante. Come rosa, il Pompei è tra le più attrezzate per vincere. In questo momento ci insegue, per noi sarà molto importante perché se riuscissimo a vincere, potremo mettere un’ipoteca sul successo finale”.

Si aspetta una partita del Pompei a viso aperto?

“Penso che sarà una partita in cui il Pompei verrà a fare il suo gioco, per i rossoblù l’unico risultato importante è la vittoria se vogliono provare ad imporsi nel campionato. Sarà una gara aperta, è una squadra che gioca e l’allenatore è molto bravo. Cercheranno di metterci in difficoltà, mi aspetto un match bello e con occasioni da una parte e dall’altra”.

Che undici titolare possiamo aspettarci? Ci sarà spazio per Brienza dal primo minuto?

“Brienza si è allenato a pieno regime e credo che sarà della partita. Da un po’ di tempo era ai box, non gli farebbe bene partire dal primo minuto, non è nella condizione per poter disputare i novanta minuti. Queste sono partite dove i giocatori devono stare bene fisicamente. Brienza può esserci molto utile a partita in corso”.

Dopo la partita col Montecalcio ritornano anche i tifosi, saranno un aiuto in più.

“Per noi sono sempre molto importanti. Ci sono vicini, ci fa solo che bene. È anche normale, Ischia ha sempre avuto questo tipo di atteggiamento: i tifosi, nell’ultimo periodo, ci hanno dato una grossa mano. Ci hanno aiutato molto nelle partite vinte fuori casa”.