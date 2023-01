Buonocore: “Albanova? Abbiamo incontrato una grande squadra”

È un Enrico Buonocore consapevole e soddisfatto dopo il pareggio in esterna contro l’Albanova. L’allenatore dell’Ischia, al termine della partita sul campo dei casertani, ha così commentato la prova del suo gruppo e l’importanza del risultato ottenuto:“Cosa penso della prestazione? Abbiamo incontrato una squadra che, secondo me, meritava qualcosina in più nel primo tempo. Nel secondo tempo è stata una partita equilibrata, abbiamo avuto anche la fortuna nel loro unico errore, però nel complesso abbiamo incontrato una squadra.

Forse l’unica squadra che ci ha messo in difficoltà che meritava sicuramente qualcosa in più, bisogna dire sempre le cose come stanno. Noi la partita l’abbiamo preparata solo venerdì perché abbiamo giocato mercoledì, giovedì non abbiamo fatto niente e venerdì abbiamo preparato in un giorno la sfida contro una formazione forte. Siamo contenti del punto, ma l’Albanova meritava di più. I gol sono arrivati su episodi, il rigore e l’errore della difesa avversaria.

Se c’è stata una difficoltà ad arrivare agli attaccanti?

Abbiamo incontrato una squadra che ci ha messo in difficoltà anche nel nostro momento di possesso. Si sono mossi bene, noi non siamo stati brillantissimi, ma è normale perché in una settimana abbiamo disputato due partite. Quindi ci può stare una prova così contro una squadra come l’Albanova, in ritardo in classifica ma con una rosa forte e che può ambire ad arrivare in alto. Un risultato positivo su questo campo è importante in ottica campionato, ha messo pressione a chi ci insegue, come il Napoli United. È stato importante non perdere, ma abbiamo provato anche a vincerla. Ripeto, abbiamo avuto delle difficoltà, ma noi ci siamo preparati in poco tempo e non come bisogna preparare una partita di tale portata.

Le difficoltà ci sono state, specialmente nel primo tempo. Nei primi venti minuti, l’Albanova ha avuto due o tre occasioni. Abbiamo avuto un paio di situazioni anche noi, però nel complesso l’Albanova ha fatto meglio. La ripresa è stata più equilibrata. Abbiamo avuto anche delle difficoltà a livello fisico. Siamo tornati a casa contenti perché venire qui e conquistare un punto contro una squadra forte, ci dà forza. È forse l’unica partita dove siamo andati in difficoltà, complimenti all’Albanova, allo staff e ai giocatori”.