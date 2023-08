Buono libro comune di Ischia, la nota ufficiale per la richiesta

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DEI LIBRI DI TESTO PER LE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO E I E II ANNO, SUPERIORE E PER LE SCUOLE SUPERIORI (III – IV – V ANNO) AVENTI SEDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE

DI ISCHIA – ANNO SCOLASTICO 2023/2024.

Il Comune di Ischia, per il prossimo anno scolastico 2023/2024, ha confermato il ricorso alla gestione in forma digitale dei voucher per la fornitura totale/parziale dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti frequentanti le scuole dell’obbligo secondarie di I grado e I e II anno superiore e le scuole superiori (III – IV – V anno) insistenti sul territorio del Comune di Ischia, con il sistema automatizzato “CouponsBook”.

Il voucher verrà concesso esclusivamente in forma digitale mediante ricezione di un PIN UNIVOCO – tramite sms – da parte dell’avente diritto e sarà spendibile esclusivamente presso uno dei Fornitori iscritti all’Elenco Comunale dei Fornitori.



DESTINATARI

Alunni meno abbienti frequentanti le scuole dell’obbligo secondarie di I grado e I e II anno superiore e le scuole superiori (III – IV – V anno) insistenti sul territorio del Comune di Ischia, qualunque ne sia la residenza, purché in Regione Campania, appartenenti a famiglie che presentino un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) 2022 in corso di validità, rientrante nelle seguenti 2 fasce: Fascia 1: ISEE da € 0 a € 10.633,00;

Fascia 2: ISEE da € 10.633,01 a € 13.300,00;

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA:

La presentazione della domanda deve avvenire entro e non oltre il 16.09.2023 ore 09:00 (termine di scadenza perentorio), esclusivamente secondo la procedura on-line dedicata, utilizzando la piattaforma in cloud CouponsBook

Il Link per l’accesso è il seguente:

https://www.telemoney.cloud/comune-ischia

[il Link sarà accessibile anche attraverso il sito istituzionale del Comune di Ischia, www.comuneischia.it – Sezione “SCUOLA” – Sottosezione “BUONI LIBRO A.S. 2023-2024 SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO E

SCUOLE SUPERIORI”]

La procedura da seguire è molto semplice e intuitiva, ma, qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà nell’iscrizione, potrà rivolgersi al call center di supporto della ditta Astro-tel, al seguente numero telefonico e nei seguenti orari: 0825/1806043

dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00.

In alternativa è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza.telemoney@gmail.com