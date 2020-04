Buoni spesa, perché Ischia nasconde?

Gaetano Di Meglio | Il comune di Ischia è l’unico, sull’isola, a non aver pubblicato e reso noto l’esito dell’avviso per l’ottenimento del buono spesa per famiglie in disagio a causa dell’epidemia da Covid-19. L’albo pretorio del comune, a differenza di tutti gli altri, tace. Su tutti gli altri, invece, anche se con modalità diverse, c’è una dettagliata informazione su come sono stati impegnati e distribuiti i circa 600mila euro distribuiti dalla Protezione Civile. La motivazione? Qualcuno parla di privacy, qualche altro, invece, di voler tenere quanto più coperto o nascosto l’elenco a differenza di tutti gli altri. A Forio, ad esempio, stando alla nuova pubblicazione con l’oscuramento dei dati sensibili sappiamo anche il valore nominale dei 647 nuclei familiari che hanno ricevuto il contributo.

C’è chi si è visto beneficiare di € 318,51, chi di € 191,10, chi di € 382,21, chi di € 254,81 e così via per tutta la graduatoria. Privacy e trasparenza, infatti, consentono a tutti i cittadini di sapere come ha agito la pubblica amministrazione. Così come sappiamo che 38 istanze sono state escluse perché “già fatta richiesta da un altro componente del nucleo familiare”, perché “arrivata fuori termine”, perché “non residente nel comune di Forio”. E così via con tutte le altre motivazioni. Stessa sorte per quelle di Barano d’Ischia dove, quasi il 50%, è stato escluso dalla distribuzione del buono spesa. Chi perché non completato la domanda, chi perché non ha sbarrato tutte le informazioni e così via. L’unico comune che, invece, non ha partecipato a questa trasparenza è il comune di Ischia.

Come sappiamo i requisiti per accedere al contributo, almeno per Ischia, Forio, Barano e Serrara Fontana sono gli stessi. Ma, non volendo entrare nel merito delle “diverse”, il ragionamento da fare e che merita tutta l’attenzione (e la battaglia giornalistica che stiamo portando avanti!) è la platea dei beneficiari e il rispetto delle leggi e delle norme che ci regolano.

Andiamo per gradi. Quante sono le istante presentate al comune di Ischia? Quante di queste sono state ammesse? Quante di queste sono state respinte? Quali sono gli importi riconosciuti per singola pratica? Con quale atto è stata approvata la graduatoria di queste pratiche?

Domande legittime. Senza voler tener conto delle diverse specifiche e dei criteri di assegnazione possiamo fare un esempio.

Se il comune di Forio avesse accolto tutte le istanze senza escluderne nessuna, ci troveremmo con un quota per singolo nucleo familiare pari ad euro 164,21. Con l’esclusione delle 250 istanze, ci saremmo trovati, invece, con un importo per singolo nucleo familiare di ben 237,08.

Il calcolo, che ha solo un scopo illustrativo, mostra la differenza di ipotetico contributo a diposizione di chi veramente ne aveva diritto.

L’esempio di Forio è quello più calzante con Ischia sia per le proporzioni, sia per il contributo ricevuto da erogare.

A Lacco Ameno, dopo la conclusione del bando, gli uffici hanno dapprima eseguito un’istruttoria in commissione con verifiche anagrafiche, finanziarie e con l’assistente sociale, distribuendo le risorse assegnate a 110 nuclei familiari che risultavano senza reddito (pensione, indennità, ecc) o già assistite in albergo in pensione completa (per i terremotati) su circa 220 richiedenti.

Stessa cosa, più o meno, di Forio e degli altri comuni tranne che Ischia.

Se Forio è riuscita ad analizzare 937 istanze e ad escluderne 38, come mai Ischia non ci è riuscita?

Per citare la frase che spesso viene attribuita a Giulio Andreotti “a pensar male degli altri si fa peccato, ma spesso ci si indovina” non vorremmo che la classe politica del comune di Ischia abbia consigliato a tutti di partecipare sapendo di non effettuare nessun controllo e di approvarle tutte.

Se non è così, allora, bisogna capire chi ha sbagliato. Perché siamo davanti ad un paradosso.

Serrara Fontana, Forio, Lacco Ameno, Casamicciola Terme e Barano hanno sbagliato a vagliare le singole istanze? Hanno sbagliato ad escludere 754 nuclei familiari dall’erogazione del contributo?

Perché, se non hanno sbagliato i cinque comuni dell’isola, significa che ha sbagliato il comune di Ischia. O è possibile che siano valide entrambe le cose?

Se anche lo sia tecnicamente, ma questo è un dubbio alla luce dei diversi atteggiamenti degli uffici, di sicuro non lo è politicamente.

E’ politicamente grave non chiedere agli uffici di vagliare bene le pratiche per affinare la platea dei bisognosi reali ed evitare che i 160mila euro vadano anche chi non ne ha bisogno.

E’ politicamente grave, in questi momenti di crisi, pensare che più di uno abbia potuto avere accesso ad un contributo che non gli spettava solo perché la politica gli aveva promesso di non controllare.

E’ politicamente grave, in questi momenti di crisi, pensare che un padre di famiglia con figli e fitto e senza lavoro debba dividere con qualche furbo il contributo ricevuto perché la politica aveva promesso di non controllare e di approvare tutto.

E’ politicamente grave, in questi momenti di crisi, pensare che un padre di famiglia con figli e fitto e senza lavoro debba dividere con chi già incassa pensioni o reddito di cittadinanza parte del suo contributo perché la politica aveva promesso di non controllare e di approvare tutto.

E’ politicamente grave, in questi momenti di crisi, non avere accesso a tutti questi dati nel comune di Ischia a differenza dei altri comuni dell’isola d’Ischia. E’ molto grave!

A Lacco Ameno, per tornare ad una buona pratica, le istanze degli ammessi andranno alla Finanza per eventuali ulteriori verifiche dopo il vaglio degli uffici.

Ma, soprattutto, fanno sapere da Piazza Santa Restituta “se dovessero arrivare altri fondi pubblici o privati, attingeremo dalle domande di chi non é risultato oggi beneficiario, riservandoci di riaprire i termini per chi non ha presentato domanda in tempo”.

Se ad Ischia si fosse arrivato ad una percentuale di esclusione come quella di Lacco Ameno o Barano, i nuclei familiari, a questo punto “potenzialmente” davvero bisognosi, avrebbero avuto il doppio! Mica poco! Quel doppio ve lo ha tolto la politica di Ischia. La politica rappresentata da Enzo Ferrandino che è il sindaco.

Il box. La trasparenza che Ischia non garantisce

Forio

determina del responsabile n. 469 del 17 aprile 2020

Istanze presentate 937

Istanze ammesse 649

Istanze non ammesse 250

Istanze escluse 38

Barano

determina del responsabile n. 95 del 9 aprile 2020

Istanze presentate 462

Istanze ammesse 248

Istanze non ammesse 214

Serrara Fontana

determina del responsabile n. 103 del 10 aprile 2020

Istanze presentate 121

Istanze ammesse 78

Istanze non ammesse 43

Lacco Ameno

determina del responsabile n. 193 del 10 aprile 2020

Istanze presentate 220

Istanze ammesse 110

Istanze non ammesse 110

Casamicciola Terme

determina del responsabile n. 177 del 15 aprile 2020

Istanze presentate 550

Istanze ammesse 451

Istanze non ammesse 99

Ischia

? ?