E’ online, sul sito del comune di Forio, il bando per l’individuazione dei nuclei familiari in particolare condizione di disagio economico derivante dall’emergenza epidemiologica da virus covid-19 per l’assegnazione di buoni spesa da spendere sul territorio comunale per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità.

QUI PER IL BANDO DA SCARICARE