Buoni spesa, Ischia li ha erogati anche a chi percepiva altri redditi! L’elenco completo dei beneficiari

Rubare ai poveri, atto 2. Finalmente Paola Mazzella si è liberata dai lavori del covid e ha trovato il tempo per pubblicare l’elenco dei beneficiari dei buoni spesa tenuta nascosta fino ad oggi.

Da tempo avevamo chiesto trasparenza e chiarezza che, però, dal comune di Ischia è arrivata solo il 18 giugno! Meglio tardi che mai o, invece, meglio rendere note certe cose quando l’emergenza è finta? Crediamo sia più la seconda che la prima.

Ma veniamo al dato importante. Mentre il comune di Barano per ovviare a certe “esclusioni” ha provveduto all’acquisto diretto (soldi di alcuni amministratori e dipendenti comunali) di aiuti alimentari e alla successiva distribuzione a chi era stato escluso, il comune di Ischia ha preferito “erogare buoni spesa in via subordinata anche ai cittadini che usufruiscono di misure di sostegno quali RDC, REI, indennità di invalidità, indennità di accompagnamento ed altre forme di sostegno al reddito”.

L’uso delle “percentuali diverse dell’importo del buono spesa con conseguente riduzione dello stesso così come previsto nell’avviso di cui alla delibera di G.M. n.17 del 2.04.20” non cambia dalla sostanza. Se hai dato buoni spesa anche a chi “usufruiva di misure di sostegno quali RDC, REI, indennità di invalidità, indennità di accompagnamento ed altre forme di sostegno al reddito” hai rubato parte di soldi che, invece, si potevano dare a chi non usufruiva di alcuna misura di sostegno!

Dal 9 aprile abbiamo dovuto attendere il 18 giugno per sapere che “il verbale di conclusione della prima fase della istruttoria redatto in data 9.04.2020 quale esito dell’istruttoria inerente n. 627 istanze ammesse al beneficio del buono spesa e delle successive integrazioni, modifiche e rettifiche a seguito di ulteriori adempimenti istruttori per un totale complessivo di n. 640 istanze ammesse e n. 57 escluse o per le quali è pervenuta rinuncia”

Perchè si è tenuto nascosto tutto questo tempo? Cosa bisognava tenere nascosto? Alle

L’ELENCO COMPLETO DEI BENEFICIARI

I FASCIA COGNOME NOME DATA DI NASCITA IMPORTO BUONO SPESA A A 07/03/1936 € 160,00 P M 17/04/1959 € 480,00 D F 27/01/1972 € 160,00 R V 03/10/1975 € 160,00 G A 07/12/1976 € 440,00 II FASCIA COGNOME NOME DATA DI NASCITA IMPORTO BUONO SPESA M S 19/01/1963 € 70,00 I A 27/11/1973 € 122,50 I A 16/04/1982 € 70,00 M M 28/02/1993 € 175,00 F M 30/01/1957 € 157,50