Buoni spesa del Pio Monte… confuso il sindaco per il parroco?

Ida Trofa | Buoni Spesa. E’ corsa alla solidarietà in ogni direzione e anche l’Ente Morale Pio Monte delle Misericordia ha lanciato il progetto in Rete per Napoli che dà il via all’iniziativa “Dona un buono acquisto”. Il Pio Sodalizio, da secoli legato a stretto giro con l’Isola e in particolare il Comune di Casamicciola Terme, non ha fatto mancare il suo apporto al territorio isolano. “Dona un buono acquisto“, infatti, è l’iniziativa benefica promossa dal Pio Monte della Misericordia di Napoli una delle più importanti e antiche istituzioni benefiche che da oltre quattro secoli continua l’opera di assistenza e beneficenza che ha portato a Casamicciola donazioni in forma di buoni spesa per diverse migliaia di euro. Buoni che dovranno essere, almeno negli auspici, a sostegno ai bisognosi.

I buoni spesa sono stati consegnati ai Parroci “quelli che conoscono bene il territorio e sanno quali famiglie hanno bisogno” così ha dichiarato il governatore Pasca di Marigliano. Come ti accontento gli scontenti dei buoni spesa del Governo con la Pia(o) Beneficenza. La politica sfrutta i buoni delle parrocchie

Casamicciola, come sempre, è l’eccezione che conferma la regola. I buoni compositi da una doppia matrice e lo stemma inconfondibile del Pio Monte della Misericordia sono spendibili presso le catene Dok e Decò. A distribuirli come disposto dall’Ente benefico dovevano essere le parrocchie di Sant Antonio e Santa Maria Maddalena con i rispettivi parroci. In molti casi cosi è stato con i parroci don Gaetano e don Gino intenti a distribuire gli aiuti economici e alimentari. In altri, invece, sono serviti a ben altro.

La politica, ancora una volta, è riuscita a mettere le mani su di un buon pacchetto di buoni spese vergati dai tre monticelli di via dei Tribunali. Con questi ha pensato bene di compensare le sperequazioni perpetrate con i fondi statali da COVID-19. La politica ha mostrato come si accontentano gli scontenti dei “buoni spesa” del Governo con la Pia(o) Beneficenza. La politica sfrutta i buoni delle parrocchie e mette a tacere le coscienze.

Tutto questo dopo le giuste e spesso anche ingiuste lamentele. Tanti malumori all’indomani del broglio “buoni spesa“ promossi dal Governo di Roma e distribuiti motu proprio dai comuni attraverso i servizi sociali.

Il comune termale con i soliti personaggetti ha pensato bene di compensare i malumori consegnando ai soliti amici degli amici i buoni spesa del Pio Monte. Ad una famiglia, dogliatasi per i trattamento e i pochi spiccioli destinatigli, il sindaco Castagna ha fatto consegnare, addirittura, da un vigile urbano, ben 4 buoni del Pio Monte della Misericordia. Un “pacchetto” del valore di 100 euro. Ad altri, invece, sono stati inviati emissari e tramiti per la consegna di due buoni, quindi, un contentino da 50 euro. Ma gli esempi sono molteplici. Della serie: fatti Papa e mangia galline… possibilmente con i soldi della solidarietà!

L’interrogativo è come abbia fatto quella serie di buoni a finire nelle mani della politica intrallazzera e non nelle sole competenze dei Parroci? Tacito accordo tra potere politico e potere religioso o qualcosa di più sottile e legato al faraonico progetto di recupero del rudere sul lungomare? Quel rudere è di proprietà dell’Ente Morale e pesa sulle coscienze dei casamicciolesi per tutti i secoli che lo hanno contraddistinto. Non vorremmo che si tratti del solito scambio. Intelligenti pauca.

Come ti premio il furbetto del Buono Pio Monte

L’iniziativa “Pio Monte in Rete per Napoli: dona un buono acquisto” nasce dalla collaborazione dei Parroci di Santa Caterina a Formiello, di San Giovanni a Carbonara, dei SS Apostoli e di Santa Maria degli Angeli alle Croci, della Comunità di Sant’Egidio, oltre che dell’Associazione Riario Sforza. E dovrebbe essere teso a favorire gli indigenti. Troppo spesso queste stesse persone per pudore per dignità non chiedono elemosine e non acetato regalie. E di questa dignità come sempre ne approfittano i furbetti.

Il progetto

Ogni buono acquisto del valore di € 25,00 potrà essere ritirato presso i centri su indicati. I buoni saranno assegnati secondo le esigenze dei singoli nuclei familiari. Al momento è previsto un impegno economico di circa 10.000 euro a settimana, pari a € 40.000 al mese.

Un po’ di storia

Da ben quattro secoli, gli associati del Pio Monte della Misericordia si occupano di assistere e fare beneficenza sotto varie forme

La più antica istituzione benefica della città ha origine nel 1602 quando sette nobili napoletani decisero di istituire un ente dedicato alle sette opere di misericordia corporale, da qui il nome di Monte della Misericordia

L’Istituzione ha sede in uno storico palazzo di via dei Tribunali progettato dal regio architetto Francesco Antonio Picchiatti. Al suo interno si nasconde una elegante chiesa barocca a pianta centrale, dove si può ammirare il celebre quadro di Caravaggio “Le Sette Opere della Misericordia” e altri capolavori di pittura e scultura.