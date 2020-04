Buoni spesa. A Ischia sbagliano i codici fiscali: vergogna e beffa per i cittadini. A Forio è “saltato” un giorno

A Forio è tutto da rifare O meglio, stanno rifacendo la graduatoria dopo aver saltato le richieste pervenute il 2 aprile e quelle tramite WhatsApp. In pratica non sono state unite tutte le tabelle di registrazione dei dati e la graduatoria è risultata falsata e va rifatta. A Barano sale la rabbia di chi non ha completato l’autocertificazione con attenzione e si è dimenticato di barrare la casella che indicava il possesso di depositi bancari e a Ischia?

A Ischia la storia sembra un po’ diversa.

Mentre da parte degli esercenti non ci sono problemi per la scelta software del comune di Ischia, per alcuni utenti, invece, è arrivato il tempo di essere esposti alla berlina e allo show per colpa di chi, al Comune, non ha saputo inserire il codice fiscale all’interno degli elenchi.

E’ questa la storia, triste, di un cittadina che ci ha chiamato, ancora con le lacrime alla gola.

“Che vergogna direttore! Che vergogna!” sono queste le prime parole del racconto di questa donna. “Dopo aver ricevuto il messaggio dal comune mi sono recata presso uno dei punti vendita e, alla cassa, mentre si faceva una piccola fila, il mio codice fiscale non risultava corretto. Lo abbiamo ripetuto più volte ma niente. Ho scritto sulla chat WhatsApp e mi hanno detto che avrebbero verificato entro le 15. Nel frattempo, Direttore, la vergogna mi ha assalito. Non è giusto! Sono stata licenziata per il coronavirus, ho tre figli e sono vedova. Non è giusto. Già ho avuto solo “pochi spiccioli” (non scriviamo la cifra, ndr) e non mi spiego perché, poi anche il rossore e la vergogna di dover lasciare il carrello. Non è giusto direttore”.

Già, non è giusto. E non ci sono altre parole per descrivere la sciatteria e la superficialità con cui vengono gestite questi dati. Ma questo non è altro che lo specchio operativo della politica che ci amministra. Quella di Enzo Ferrandino e gli altri…