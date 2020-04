Buoni spesa a Forio. Mario Savio: “Attacchi sterili. Lavoriamo per risolvere gli inconvenienti”

“In queste – ci ha scritto il vicesindaco di Forio, Mario Savio – ore leggo sul web di sterili e infondati attacchi alla mia persona riguardo i “buoni spesa” in corso di assegnazione ai cittadini del comune di Forio.

Vengo chiamato in causa pur non avendo una delega specifica in questo settore e nessun ruolo in questa vicenda, cosa che, però, non mi sottrae dal rispondere con tranquillità e puntualità in qualità di Vicesindaco.

Come evidenziato dall’avviso a firma del Responsabile del IX Settore, dott.ssa Schioppa, vi sono stati alcuni problemi che sono in corso di risoluzione. Gli uffici, infatti, anche oggi, sono al lavoro per poter risolvere il tutto quanto prima. Anzi, colgo l’occasione per rimarcare la mia piena fiducia nell’operato degli uffici e nei dipendenti comunali che hanno sacrificato le proprie vacanze di Pasqua per portare a termine il grande lavoro di raccolta dati.

Le accuse – conclude – , infondate e false, di certi personaggi, mi scivolano addosso e le rispedisco, senza troppa fatica, al mittente.”