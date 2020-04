Buoni spesa a Forio. L’annuncio della nuova graduatoria

C’è un briciolo di ufficialità in questa storia dei buoni spesa a Forio. Ecco la nota ufficiale

“Con la presente – si legge nell’avviso ufficiale – si avvisa che la graduatoria degli istanti per i Buoni Spesa, pubblicata all’Albo Pretorio comunale e sul sito del Comune di Forio in data 11/04/2020, sarà annullata in quanto sono stati riscontrati meri errori materiali di trascrizione dei dati e anomalie dovute al cattivo funzionamento dei sistemi informatici. Le domande presentate entro i termini previsti dal bando restano comunque valide pertanto non dovranno essere ripresentare e a breve verrà pubblicata nuova graduatoria degli ammesse e non ammessi al beneficio. Si informa inoltre che gli ammessi riceveranno un sms con le indicazioni necessarie circa le modalità di utilizzo del buono spesa. Forio, 14.04.2020

F.to Il Responsabile IX SETTORE

Dott.ssa Filomena Schioppa”