Buoni spesa a Forio, dopo gli errori l’integrazione grazie al 5 per mille

Ugo De Rosa | Il responsabile del Settore Servizi Sociali del Comune di Forio, Filomena Schioppa, ha adottato l’ennesima determina per l’assegnazione dei buoni spesa, dopo i famosi “pasticci” verificatisi, che avevano portato all’annullamento della prima graduatoria stimata. Adesso, messo un po’ di ordine nella materia, la graduatoria approvata con la determina n. 469 del 17 aprile scorso viene integrata assegnando buoni spesa ad altre famiglie risultate bisognose e facendo anche ricorso alle risorse del 5 per mille per coprire la spesa.

In premessa la Schioppa fa riferimento alle varie misure adottate per contenere il contagio e alla conseguente grave crisi economica che sta colpendo sempre più nuclei familiari. Di qui il ricorso alle misure urgenti di solidarietà alimentare come da ordinanza del capo Dipartimento della Protezione civile.

Inizialmente, relativamente all’istruttoria delle domande, si era deciso di individuare «i nuclei familiari cui saranno assegnati buoni una tantum, di diverso valore nominale, per un controvalore massimo complessivo di euro 600,00, fino a concorrenza del finanziamento e di eventuali donazioni». E stabilendo, vista l’urgenza, di procedere in base alle sole dichiarazioni rese, «che verranno controllate a campione dalla Guardia di Finanza». La solita verifica posticipata dei requisiti… Stabilendo inoltre il controvalore a seconda dei componenti del nucleo familiare: 200 euro per una sola persona; 300 per due persone; 400 euro per tre/quattro persone; 500 euro per cinque o più persone. Aggiungendo 50 euro per la presenza di un minore, ecc. Determinando inoltre che nel caso «le istanze presentante superassero la disponibilità della somma assegnata al Comune di Forio… i buoni spesa potranno essere ridotti proporzionalmente per assicurarne il riconoscimento agli aventi diritto».

Le determine si sono susseguite, con rettifiche e annullamenti. In particolare, come detto, della graduatoria approvata l’11 aprile scorso «per incongruenze riscontrate nella visualizzazione dei dati dovute a sovrapposizione dei file multimediali ed altri errori materiali di compilazione» (sic!).

La somma assegnata dal Protezione Civile al Comune di Forio ammonta a 153.871,33 euro e dunque era stata decisa una riduzione percentuale del 36,29% al valore dei buoni spesa.

Sta di fatto che da ulteriori controlli istanze in precedenza escluse sono invece risultate valide, in quanto «i richiedenti hanno dimostrato che l’invio era avvenuto entro i termini previsti dal bando e per le quali si erano verificati errori di ricezioni probabilmente dovuti a cattivo funzionamento degli strumenti informatici o applicazioni web». Errori su errori, in parole povere.

Così sono state ammesse altre quattro istanze, per un totale di 1.082,93 euro. Preso atto di una rinuncia, è stato detratto un importo di 318,51 euro. Inoltre, l’ennesimo errore materiale aveva portato alla ripetizione di due nominativi. Di qui una ulteriore economia di 382,21 euro. Residuando dunque, sulla somma messa a disposizione dalla Protezione Civile, 700,72 euro.

Di qui un primo calcolo eseguito dalla Schioppa: il costo degli ulteriori ammessi ammonta a 1.082,93, di cui 700,72 coperti dai residui e per gli altri 382,21 finanziati con i fondi residui del 5 per mille.

Sta di fatto che il 24 aprile l’assistente sociale incaricata, ha segnalato ulteriori casi di nuclei familiari disagiati, «non risultati ammessi in quanto non presentavano una situazione reddituale pari a zero ma che comunque non consente loro di far fronte alle esigenze del proprio nucleo familiare avendo dichiarato un reddito compreso tra 1,00 e euro 250,00, per cui si ritiene doveroso ottemperare al fine di alleviare detto disagio con l’erogazione di un buono spesa una tantum, il cui valore è stato calcolato sulla base dei parametri di cui alla graduatoria approvata con Determinazione 469 del 17 aprile 2020 ma con una ulteriore riduzione del 50%», facendo sempre ricorso alle disponibilità di cui alle risorse finanziarie derivanti dal trasferimento del 5 per mille.

A beneficiare di questa integrazione saranno dunque ventuno nuclei familiari, per un importo complessivo di 2.946,20 euro.

La buona notizia è che dopo tanti errori e correzioni, altre famiglie in condizioni di disagio potranno usufruire del buono spesa.