Buoni spesa a Forio, della serie “venite a imbrogliare con noi”. Del Deo apre alla minoranza. Verde: “Adesso non avrebbe senso”

Il sindaco di Forio, con un post facebook ha tirato l’amo per pescare e giustificare, se mai ce ne fosse ancora di bisogno, l’ingresso in maggioranza di Ignazio Di Lustro. Sembra il segreto di pulcinella, ma tutti sanno che Di Lustro fa parte della maggioranza fin dalla sua candidatura alla carica di Sindaco. Una manovra, forse, voluta dallo stesso Del Deo per smorzare e provare a limitare quella di Stani Verde. Storia passata. E così, mentre Di Lustro non ha ancora il coraggio di

“sedersi a tavola” con Francesco Del Deo e fare il suo “coming out”, i tentativi pubblici sono sempr gli stessi e non hanno nessun valore politico.

L’ultimo, in ordine di tempo, è stato l’«invito a due componenti della minoranza a prendere parte ai lavori per la realizzazione della graduatoria al fine dell’assegnazione dei “buoni spesa”».

E così, Del Deo fa l’invito e sceglie anche chi. Ma dove si è visto mai? Ma che manovra è? Ma chi le pensa queste cose? Assurdo come tutta la vicenda.

Il comune di Forio combina un pasticcio con i buoni spesa, sbaglia tutte le manovre, si auto espone alle critiche, annulla la graduatoria e, all’improvviso, su una graduatoria in cui la politica non dovrebbe aver nessun ruolo, arriva l’invito a “a prendere parte ai lavori per la realizzazione della graduatoria”. Siamo, davvero, fuori da ogni possibile regola. Assurdo è poco. A Forio, tra politici, ci si invita a mettere le mani dove, invece, non si devono mettere. Della serie “venite a imbrogliare con noi”. E così, mentre non sappiamo cosa abbia fatto Di Lustro, in maniera pubblica è arrivata la risposta di Stani Verde all’invito di Del Deo: “Caro sindaco, ci eravamo resi disponibili a collaborare per definire insieme modalità e criteri di assegnazione dei buoni spesa. Adesso non avrebbe senso la nostra presenza (l’iter è già quasi concluso) non ti critichiamo e non ti criticheremo. Però, adesso, fai presto!” sono queste le parole del capogruppo di “Insieme per Forio”, il gruppo politico a cui fa parte il consigliere invitato da e scelto da Francesco Del Deo.