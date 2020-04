Buoni spesa a Barano d’Ischia. Tutte le info

Cari Concittadini, l’epidemia da COVID-19, oltre ad avere tragici risvolti sulla nostra salute, sta avendo anche delle gravissime ripercussioni sul piano economico.

l Comune di Barano d’Ischia sono stati assegnati 90.224,00 Euro per aiutare i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica in atto e quelli in stato di bisogno. Questa somma sarà distribuita sotto forma di “buoni spesa”, che potranno essere adoperati per acquistare generi alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali indicati nell’elenco che sarà pubblicato nei prossimi giorni sui nostri canali comunicativi.

Le domande possono essere presentate sino alle ore 23:59 del 7 aprile, utilizzando l’apposito modulo, firmato ed accompagnato da un documento di identità del richiedente, che va inviato via e-mail all’indirizzo email buonispesa@comunebarano.it oppure attraverso Whatsapp al numero 3512496091.

Per accedere è necessario essere residenti nel nostro Comune e, PRIORITARIAMENTE, non avere alcuna forma di reddito alla data della domanda, fatta eccezione per il reddito derivante dal possesso di unica abitazione principale sita in Barano d’Ischia e ove si dimori stabilmente. Inoltre, occorre non essere beneficiari di altre forme di sostegno al reddito e alla povertà erogati dallo Stato.



Una scelta dettata dalla necessità di voler calibrare la diffusione dei buoni spesa a quanti ne hanno veramente bisogno.

Se le risorse lo consentiranno, in una seconda fase, i criteri di selezione saranno allargati per consentire l’accesso al beneficio anche ai cittadini che usufruiscono già di misure di sostegno (Reddito di cittadinanza, Rei, indennità di invalidità e di accompagnamento ed altre forme di sostegno pubblico).