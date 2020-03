Buoni sì, fessi no | #4WD

L’altroieri sera sono stato invitato dal nostro Direttore a partecipare ad un hangout video su ildispari.it, insieme a Vito Iacono e Benedetto Valentino. L’argomento, manco a dirlo, era il coronavirus e lo stato in cui l’Isola d’Ischia ne sta vivendo l’emergenza.

Rispondendo a una precisa domanda di Gaetano, ho espresso una considerazione che credo legittima e che, invece, ha raccolto parziale dissenso tra i partecipanti. Ritenevo e ritengo tuttora che l’unità nazionale in luogo delle polemiche, fortemente richiesta dai proclami del momento, non debba impedirci di dire liberamente la nostra, facendo finta di non vedere tutte le cose che non vanno nell’operato dei nostri amministratori pubblici, sia locali sia nazionali, seppur provati da un momento che non andrebbe augurato neppure al più acerrimo nemico politico.

Perché non poter criticare la proroga di due anni alle indagini dell’Agenzia delle Entrate sulle aziende, disposta dal “Cura Italia” in un momento in cui migliaia di lavoratori sono a rischio posto per colpa del coronavirus? E De Luca, che da una parte chiede soldi per la sanità regionale e dall’altra continua a lasciare in onda i suoi spot tv propagandistici a pagamento? Ed Enzo Ferrandino e i suoi, per il socialmente inutile consiglio comunale a porte chiuse di pochi giorni fa?

Credo che il “volemose bene” a tutti i costi non faccia bene al Paese e neppure a noi stessi. Un sano spirito critico, ancorché rispettoso del delicato momento che tutti stiamo vivendo, non può che contribuire positivamente all’assunzione di decisioni migliori di quelle inizialmente concepite. A parti invertite, ne è stato valido testimonial proprio un amministratore pubblico, il Sindaco di Delia (CL) Gianfilippo Bancheri, che due giorni fa ha letteralmente “cazziato” con un videomessaggio i propri concittadini che non riescono a sottrarsi alla fregola di uscire di casa a qualsiasi costo e con qualsiasi scusa. Bancheri ha calpestato ogni logica di captatio benevolentiae di stampo elettoralistico, usando un linguaggio “terra terra” ma non per questo meno efficace. Come dargli torto?

A Voi ogni altra considerazione!