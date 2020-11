Buone notizie, Nello verso il risveglio. “Medici moderatamente ottimisti”

“Cari amici notizie positive dal guerriero Nello respira da solo senza l’aiuto degli strumenti e un buon segno la prognosi e ancora riservata ma speriamo bene gli stanno riducendo gradatamente la sedazione e nelle prossime ore si tenterà di risvegliarlo i medici sono moderatamente ottimisti da valutare sempre la situazione neurologica ma lui sta lottando come un leone. Forza non mollare!!” così lo zio del giovane centauro protagonista del brutto incidente verificatosi nei giorni a scorsi a Forio.

Le parole di Tonino Pone sono chiare e fanno ben sperare. Nel frattempo la catena di preghiera per la pronta guarigione del giovane Nello non si attesta! Dai Nello, non mollare!