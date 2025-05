Buona vita, Nerey: torna in mare la tartaruga salvata a Casamicciola

Ha ritrovato il suo mare oggi la tartaruga marina Nerey, un esemplare di Caretta caretta recuperato ad aprile 2024 al largo di Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, con un amo conficcato nell’esofago. Dopo oltre un anno di cure e riabilitazione, è stata finalmente rilasciata in mare aperto al largo di Massa Lubrense, in un momento di grande emozione per biologi, volontari e operatori della guardia costiera che hanno seguito il suo percorso di guarigione.

Il salvataggio è avvenuto grazie all’intervento tempestivo dello staff dell’AMP Regno di Nettuno, in sinergia con la Guardia Costiera, che aveva prontamente trasferito l’animale in difficoltà al Turtle Point della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Portici, centro specializzato nella cura delle tartarughe marine.

Lì, Nerey ha subito un delicato intervento per rimuovere l’amo e, successivamente, ha affrontato una lunga convalescenza, durante la quale è stata seguita giorno dopo giorno da veterinari e biologi marini. Monitorata costantemente, ha recuperato pienamente le forze e le funzionalità vitali necessarie alla vita in mare aperto.

Il rilascio di oggi segna non solo un lieto fine per Nerey, ma rappresenta anche un successo concreto per le attività di tutela e salvaguardia della fauna marina nel Mediterraneo, sempre più minacciata dall’inquinamento e dalle attività umane.

“Restituire al mare un animale come Nerey è una grande emozione – hanno commentato gli operatori del Regno di Nettuno – ma anche un’occasione per ricordare quanto sia importante proteggere l’ambiente marino e ridurre i rischi derivanti da pesca illegale e plastica in mare”.

A Nerey ora il compito di riprendere la sua vita nei fondali del Tirreno. A noi resta il compito di continuare a vigilare, informare e intervenire ogni volta che una vita marina ha bisogno di aiuto. Buona fortuna, Nerey. E buon mare.