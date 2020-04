Buona Pasqua a tutti, gli auguri di Rosa Iacono

Rosa Iacono | In questo momento di riflessione dove stiamo ritrovando i valori della Famiglia con i figli e parenti tutti è anche il momento di chiedere scusa e di non peccare di orgoglio perché il Signore è grande e misericordioso.

L’invidia è una brutta malattia che non si nota ma che purtroppo è molto presente tra noi.

Nella vita bisogna accontentarsi e non chiedere la luna se non la puoi raggiungere, non bisogna guardare l’altro che forse per realizzare qualche sogno che aveva non ha dormito la notte e ha fatto tanti sacrifici, ma occorre operare e non criticare e stare a non fare niente aspettando che gli altri realizzino il tuo sogno.

Questa esperienza del corona virus ci deve fare molto riflettere e tornare sulla buona strada come ha fatto il Figliuol Prodigo.

Abbiate fede, restate in casa, ne usciremo più forti di prima, sempre con l’aiuto del Signore.

Un forte abbraccio simbolico a tutti voi da parte mia.