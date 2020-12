Buona fortuna Caserta. Arriva il vescovo degli scandali

Gaetano Di Meglio | A tutti i parroci come Don Nello Pascale e Don Giovanni Trofa di Caserta, buona fortuna. E speriamo che nessuno vi condanni come è successo a loro.

A tutti i Mariano Montuori di Caserta, buona fortuna. E speriamo che nessuno blocchi la vostra opera pastorale.

A tutti i Don Antonio Angiolini di Caserta, buona fortuna. E speriamo che nessuno vi mandi per mesi, dopo anni, lontani da casa, in “collegio”.

A tutti i Don Marco D’Orio di Caserta, buona fortuna. E speriamo che nessuno vi costringa ad emigrare.

A tutti i Gemellini di Caserta, buona fortuna. E speriamo che nessuno vi impedisca di vivere la vostra vita

A tutti i Padre Mario di Casera, buona fortuna. E speriamo che nessuno vi neghi i fondi per la ristrutturazione e vi faccia fare la questua.

A tutte le parrocchie con il cuore legato alla tradizione di Caserta, buona fortuna. E speriamo che nessuno vi “scippi” i vostri diritti.

A tutte le amministrazioni comunali di Caserta che hanno proprietà in comune con la Diocesi, buona fortuna. E speriamo che non dobbiate fare battaglie giudiziarie.

Ma, soprattutto, buona fortuna al vostro nuovo Vescovo, cari Casertani. Buona fortuna al Vescovo Pietro Lagnese.

Già, buona fortuna. Concetto abbastanza pagano.

Dai lavori edili extra lusso ed extra moderni dell’episcopio allo scandalo del Parroco con prole ufficiale sostituto da quello con prole ufficiosa fino al Parroco col bisogno di un pit stop a Loppiano (sei mesi per fare un po’ di ripetizione), Lagnese è stato il vescovo delle pecorelle smarrite. Ma non del popolo della chiesa di Ischia, ma dei parroci della chiesa di Ischia.

Una storia, lunga otto anni che ci ha visti più volte protagonisti a livello nazionale.

Ma la storia di questo vescovo, arrivato dopo quello Strofaldi (vescovo ucciso dalla disubbidienza), è una storia di scandali, proteste e vergogne.

Preti pedofili, preti chiavettieri, preti giovani e preti anziani hanno fatto da contraltare ad una immensa messinscena nel bosco di Zaro con tanto di visionarie, danari e diritti di proprietà in questi otto anni di vita d’Ischia. Un passaggio, quello dell’ex parroco di Vitulazio, che è stato sostenuto dal più famoso card. Giovanni Angelo Becciu. Si, quello delle dimissioni dalla carica di prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al cardinalato.

L’ex cardinale, Focolarino amico di Pietro Lagnese che, tra l’altro, ha scritto la prefazione a un libro sul parroco Morgera, è quello che introduceva il nostro in Vaticano. Qualcuno sussurra che ci sarebbe stato lui dietro i diritti di patronato a Casamicciola e Forio, dietro la condanna senza processo per Nello e Giovanni Trofa e dietro la storia dei Gemellini.

Un assetto di potere che si scontra con altri poteri. Un assetto di potere fa i conti con tutti gli altri poteri vaticani che, da tempo, hanno le loro radici, qui, sullo scoglio.

Nel frattempo, stando ai racconti dei maligni che abitano, soprattutto, tra sacrestie e altri luoghi cosiddetti sacri, si parla di un “contentino”. Secondo questi, infatti, Lagnese era in procinto di diventare Arcivescovo di Napoli e che la sua nomina sia stata ufficializzata contemporaneamente a quella di Monsignor Battaglia al posto di Crescenzio Sepe.

Una valutazione questa che, però, reggerebbe anche un’altra valutazione. Secondo molti Lagnese è stato il Vescovo della pulizia. Il “Robocop” della Santa Sede mandato ad Ischia per emettere sentenze, per demolire le vite di alcuni uomini e per rivoluzionare le cose.

Se è così, beh, allora ha ragione Papa Francesco.

