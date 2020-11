Buon tennis, Ischia! | #4WD

Oggi cominciano la “Coppa Ischia” e la “Coppa Amatori” di tennis. Si tratta di competizioni a squadre, non ufficiali per la FIT, ma che riescono comunque a coinvolgere in due diversi gironi la maggior parte dei tennisti più appassionati dell’intera isola.

Il tennis a Ischia attraversa già da anni una fase, per così dire, di stanca. I giocatori s’incontrano ripetutamente, conoscendosi ormai benissimo l’uno con l’altro e perdendo così il gusto della scoperta e dell’interpretazione psico-tecnico-agonistica della partita. Il “giro” degli affezionati locali a questo sport si racchiude, escludendo lo scarso apporto generazionale delle nuove leve provenienti dalle scuole di addestramento, in una sorta di enclave di una cinquantina di persone o poco più. Il concetto di “circolo” è ormai inesistente, perché i campi vengono utilizzati alla bisogna (gioco e doccia) e senza più quello spirito sociale che invece, negli anni settanta e ottanta, pure ha albergato dalle nostre parti in realtà indimenticate come il Tennis Club Ischia del compianto Salvatore Cosentino.

Per poter disputare un torneo federale, salvo un appuntamento annuale neppure garantito, è necessario recarsi in terraferma, laddove il calendario federale offre appuntamenti in tutto il territorio regionale, per tutto l’anno e per ogni categoria. E come se non bastasse, l’assenza di un circolo con almeno un campo coperto mette sovente a repentaglio la pratica racchettara nei periodi in cui il meteo è inclemente anche dalle nostre parti.

In attesa di una ventata di novità che corrobori il tennis ischitano (che pure ha collocato un giocatore come Tonino Mennella tra i primi dieci d’Italia negli anni ’60-’70 alla corte del grande Mario Belardinelli) e senza trascurare la diffusione a macchia d’olio del padel che prima o poi ci toccherà da vicino, noi amanti incorrotti di questo sport meraviglioso siamo in dovere di ringraziare il “non ischitano” Salvo Ramaglia e la sua ottima intuizione.