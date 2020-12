Buon Natale, patrimonio dell’ischitanità! | #4WD

Luciano Di Meglio ha proprio ragione: la cosa più brutta di questo Natale a Ischia sarà passare a Piazza degli Eroi e vedere il “Calise” completamente chiuso. Ci sono sicuramente situazioni ben più gravi e penose, come le centinaia di famiglie che continuano più di sempre a chiedere aiuto alla Caritas, alla Catena Alimentare e di sicuro a tanti altri sodalizi preposti ad assistere gli indigenti vecchi e nuovi della nostra società; oppure la famiglia di Vincent, che in questi giorni di festa piange la prematura scomparsa del proprio caro ventiduenne; o ancora, quella del giovane Nello, che ancora lotta per la sua sopravvivenza, solo, in un letto di terapia intensiva.

Non starò qui né a tessere lodi sperticate né ad esprimere quelle frasi fatte miste al rammarico di circostanza che stanno riempendo fin troppo i social network da mesi. Non mi astengo, però, dal condividere il pensiero sincero di Luciano, che è anche mio e di qualsiasi ischitano di buona volontà che con un briciolo di sensibilità ed attaccamento alle tradizioni non può non provare, specie in questi giorni già difficili da digerire per la loro anomalia.

E’ triste vedere sconfitto dai tempi quell’autentico monumento, visitato e ammirato più di qualsiasi altra attrattiva della nostra Isola! E’ quasi inaccettabile, per chi ama Ischia, privarsi di quell’immancabile “vasca” che nel periodo natalizio dispensava più di sempre bellezza, atmosfera, buon gusto, sapori, condivisione.

La mia famiglia e quella di mia moglie sono legate a filo doppio con i Calise; un legame che oggi, anche in assenza di quella piacevole collaborazione professionale da fiore all’occhiello che durava da diversi lustri, diventa ancora più forte e sentito proprio perché certi valori non si comprano al supermercato e non si guadagnano col fatturato: piuttosto, si ereditano, si coltivano e si rispettano.

Buon Natale, Ischia! E soprattutto, Buon Natale Signor Calise, patrimonio dell’ischitanità!