Buon gusto, logica e rispetto | #4WD

Mi chiedo: ma anche una partita di calcio come quella di domenica pomeriggio, un’autentica rarità spettacolare tutt’altro che garantita anche a quattro anni di distanza tra una finale e l’altra, deve diventare il pretesto per le solite polemiche, le chiacchiere da bar fritte e rifritte su certi paragoni e, soprattutto, l’occasione per rimettere in campo l’odio atavico o semplicemente il disprezzo per una tifoseria antagonista?

Per precedenti impegni ho dovuto accontentarmi degli highlights di Argentina – Francia e, per motivi diversi che non ritengo giusto esporVi, avrei avuto piacere che nessuna delle due fosse approdata in finale. Tuttavia, come non rammaricarsi di non aver goduto in diretta di tanto bel calcio, prescindendo da tutta la stucchevole parte parlata, prima e dopo il match, sul più forte di tutti i tempi, su Adani escluso dal commento televisivo per troppa faziosità pro Messi e irriverenza a Maradona, o sui festeggiamenti fuori luogo sotto il murales di Diego a Napoli?

L’Italia del pallone, dentro e fuori dal campo, in panchina come in tribuna, in radio come in tivù, da nord a sud passando per il centro, se proprio non riesce a preoccuparsi prioritariamente di argomenti di indiscutibile e oggettiva importanza che ne meriterebbero l’attenzione molto più di certe quisquilie, potrebbe almeno approfondire quell’esame di coscienza sul sistema di gestione federale e comunitaria dello sport che ci ha tenuti fuori da questo mondiale come l’ultima delle cenerentole.

A Diego poco importa della inutile messa in discussione del suo essere stato il più grande di sempre, perché chiunque, in cuor suo, sa bene che si tratta di un primato intoccabile; così come i Napoletani non si distoglieranno facilmente dalla loro dolce indolenza in quel processo storico-politico all’insegna del “festa, farina e forca”. Piuttosto, ognuno si faccia una ragione che qualsiasi goliardia non può e non deve inficiare la giusta soglia del buon gusto, della logica e del rispetto.