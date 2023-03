BUON DERBY A TUTTI, Ischia e Forio in campo alle 15.00

Terzo incrocio stagionale tra le due realtà più importanti dell’isola. L’una in lotta per la conquista della Serie D, l’altra per la permanenza diretta in Eccellenza. “Il derby non si gioca, si vince”, ha affermato Enrico Buonocore in conferenza. Sul versante opposto, Iervolino ha confermato quanto detto dal collega: “Sarà gara dal sapore speciale con tanti ex”.

L’Ischia è reduce dal dominante successo di Casoria, il Real Forio arriva al match con l’importante prestazione macchiata dal ko contro l’Albanova. Si tratta del terzo confronto tra le due isolane negli ultimi mesi. Il primo incontro è andato in scena in Coppa Italia lo scorso 28 agosto con il poker rifilato dai gialloblù ai biancoverdi, allenati da Billone Monti. A novembre, invece, si è giocata la partita del girone d’andata allo Stadio Calise. Novanta minuti combattuti, equilibrati e in bilico: i padroni di casa con l’obiettivo di invertire il trend, gli ospiti con l’intenzione di confermarsi in alto. Ci ha pensato De Simone, poi partente qualche settima più tardi verso la terraferma, a sbloccare il match su infortunio tecnico di Iandoli dopo una conclusione del solito Simonetti. Un nuovo ko nel derby costato la panchina a Monti, sollevato dall’incarico il giorno seguente. Al suo posto, Iervolino che ha costruito un’identità sempre più definita: il tecnico si accinge a vivere la sfida da ex. Gli elogi del collega Buonocore certificano il lavoro prezioso a Forio, ma l’Ischia vorrà imporsi contro i cugini per consolidare la volata verso la promozione. Testa al derby, sulle due sponde c’è trepidante attesa. E come asserito un girone fa: un derby non si gioca, si vive e si vince.

E questo derby lo raccontiamo con due volti: Giò Cibelli e Pasquale Savio. Due volti dello sport ischitano che rendono orgogliosi l’intero settore. Due storie, diverse, ma che hanno un posto importante in questa Ischia capolista e in questo Real Forio mai domo.

GIO’ CIBELLI: ORA VOGLIO IL GOL. CHISSA’, ARRIA COL DERBY

Ha vissuto una prima parte di stagione un po’ in ombra, alle spalle dei titolari. Con abnegazione e perseveranza ha scalato le gerarchie e, nelle ultime settimane, è divenuto un perno imprescindibile per le giocate offensive della capolista. Giò Cibelli ha affiancato mister Buonocore nell’ultima conferenza stampa, sul tavolo diversi argomenti snocciolati dal calciatore gialloblù: dal suo ritorno nello scacchiere di riferimento all’importanza delle prossime partite in programma

Autore di prestazioni ben oltre la sufficienza nelle recenti apparizioni, Cibelli ha raccontato il buon periodo che sta attraversando: “Non è sempre facile partire dalla panchina, sono d’accordissimo. Farsi trovare pronti, a volte, è più difficile che giocare dall’inizio naturalmente. Cerco di dare il meglio per rispondere sempre in maniera positiva quando sono chiamato in causa dal mister e per un contributo alla squadra, qualunque esso sia in termini di minutaggio, per arrivare all’obiettivo comune che abbiamo: vogliamo vincere il campionato.

Mi sento molto più maturo in questi tre anni, devo ringraziare i miei allenatori: mister Monti, Iervolino e Buonocore. Sono cresciuto e sento che posso dare una mano importante a questa squadra e a questa società per raggiungere traguardi importanti. Questo mi fa molto piacere. Probabilmente sento il derby un po’ meno dei miei amici di Ischia perché sono di Procida, però è sempre un derby e bisogna vincerlo. A prescindere dalla sfida tutta isolana, dobbiamo vincere queste sette partite che restano.

Abbiamo bisogno di vincere: lo vogliono i tifosi, la società e in primis noi col mister. Sarà un derby con una grande atmosfera, conta vincere. Con Lubrano siamo la parte procidana che c’è qui a Ischia, il direttore prima di me. Amiamo Ischia, la società calcio Ischia e faremo insieme agli amici ischitani tutto quello che è nelle nostre possibilità per arrivare in Serie D. Se mi manca il gol? Lo aspetto da tempo, l’ho sfiorato nell’ultima partita con un tiro troppo centrale e spero arrivi nel derby contro il Forio. Mi manca ed è un desiderio grande al momento, tornare a fare gol”.

PASQUALE SAVIO: AL MAZZELLA SI RESPIRA E SI SENTE PROFUMO DI CALCIO

“Sarà una partita tra due squadre che in questo momento stanno facendo un bel calcio, solamente con dei valori nelle rose differenti. L’Ischia è stata progettata per stare in alto e per vincere il campionato, il Forio per fare un campionato abbastanza tranquillo. Per quanto riguarda l’ex, lo stadio Mazzella è un campo dove si respira e si sente profumo di calcio, in passato hanno militato squadre di categorie molto superiori. Ritornare in quello stadio significa vivere sempre quell’ebrezza di calcio. Sono sensazioni difficili da spiegare a parole, chi gioca a calcio le sente.

Sa che si entra in una struttura con un pubblico differente e con un ambiente organizzato, con una storia alle spalle, quindi si vivono sensazioni completamente differenti. Il derby è sempre una partita particolare, che viene sentita in maniera diversa: il Forio deve andare lì e giocarsi la sua onesta gara, cercando di vivere sull’episodio perché il calcio è fatto di questi. C’è la possibilità che un episodio possa favorire il Forio. Bisogna fare molta attenzione, cercando, pur sapendo dell’inferiorità tecnica, di tramutare in positivo quella percentuale di episodi che potranno verificarsi. L’Ischia attaccherà sicuramente, ma si cercherà di stare attenti e di leggere le fasi della partita”.

Gli arbitri del derby: Arbitro: Vincenzo Oliva di Nocera Inferiore; Assistenti: Antonio Vano di Napoli e Riccardo Marcone di Nocera Inferiore