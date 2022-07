Buon compleanno Taratà, 65 candeline per la leggenda gialloblu

E oggi 18 luglio è il compleanno del nostro bellissimo e affascinante Franco Impagliazzo, che noi da sempre chiamiamo Franco Taratà. Lui è il figlio di Andrea e Luciana e fratello di Carmela, e marito e padre di una famiglia ricca d’amore di allegria con le sue due figlie femmine Luciana e Antonella svelte e vivacissime, e con Andrea bello, saggio e tranquillo da sempre.

Auguri Franco a te che hai fatto dei nostri vicoli un posto importante. Quando allenavi il Forio e io ci andavo spesso per la mia nipotina, sentivo Willi Esposito parlare di te con ammirazione, subito con un senso di gelosia, dicevo: “Franco è nostro non ti frusciare può pure allenare il Forio ma poi va sulla nostra spiaggia dai nostri amici”. Hai giocato 15 anni nell’Ischia e il tuo modo di essere attento e anche nervoso è rimasto come qualcosa che ti caratterizza. Tu giocavi ma non tanto per giocare, tu volevi vincere e ti arrabbiavi così tanto se gli altri giocatori erano meno concentrati. Con te e la tua famiglia il legame non si è mai rotto ma è continuato nel tempo avendo avuto a scuola quel bellissimo Andrea dagli occhi che dicono tutto di lui e quella vivace Luciana che oggi sento spesso e che ha la figlia piccola uguale ad Antonella della quale ricordo i colori chiari che parlano dei D’Ambra ma la grinta dei Taratà, e quella tua moglie così cara, così comprensiva.

Auguri Franco da tutto il “gruppo della spiaggia di San Pietro” che è orgoglioso di averti e di sapere che in ogni momento il grande Franco Impagliazzo sa di essere uomo amico, prima che giocatore. Ti voglio bene e ti stringo e con me tutti. Sentirai uno strano venticello nel collo, siamo noi che ti stiamo pensando. Auguri auguri auguri…Sandra, Salvatore Manzi Maria, Teresa Barile e tutti del gruppo più dolce che c’è… Sandra Malatesta