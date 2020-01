Buon compleanno Preside! La bella festa al Mattei per il prof. Siciliano

Pochi giorni fa è stata festa all’Istituto Tecnico ” Mattei” di Casamicciola che ha voluto festeggiare il compleanno del suo Preside, il Prof. Antonio Siciliano.

Docenti e studenti si sono riuniti nella palestra dell’Istituto per brindare ai 65 anni compiuti dal suo Dirigente. È stata una festa semplice ma partecipata con intensità da tutte le componenti dello storico Istituto casamicciolese.

Docenti, alunni e personale non docente non hanno fatto mancare il proprio affetto verso un Preside “buon padre di famiglia” che ha saputo “farsi voler bene” nel corso dei sei anni in cui “governa” l’Istituto.

Giunto a Casamicciola il 1° settembre 2014 ha trasformato l’istituzione scolastica a lui affidata dall’Ufficio scolastico regionale della Campania. Ha impresso dinamismo alla sua azione dirigenziale. Ha motivato il corpo docente, ma soprattutto ha saputo e voluto dialogare principalmente con gli studenti, coinvolgendolo in numerosi progetti e stimolandoli affinché progredissero sempre nella loro crescita. Ecco così spiegato il ritorno di tanto affetto nei suoi confronti. E l’emozione con cui egli ha risposto a questi sentimenti la si è percepita visibilmente nel momento in cui ha tagliato la torta. Sì, il Preside Siciliano si è visibilmente commosso in quel occasione, ma ancora di più ha mostrato il lato sensibile del suo carattere, quando, prima del taglio della torta, ha comunicato ai presenti che questo è il suo ultimo anno da Preside del “Mattei”, perché il prossimo 1° settembre lascerà la guida dell’Istituto perché per raggiunti limiti di età sarà collocato in pensione. E qui l’emozione è stata fortissima!