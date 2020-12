Buon compleanno Mons! Auguri di cuore per i tuoi 80 anni!

Leo Pugliese | Il 15 dicembre 1940 nasceva a Frattamaggiore Monsignor Michele Del Prete, che oggi compie ottant’anni!

Auguri, non solo da parte delle Comunità parrocchiali di San Michele Arcangelo e SS. Annunziata, ma dall’intera Isola di Procida.

1940/2020: ottanta anni di vita vissuta pienamente, con grinta, tenacia ed entusiasmo, nonostante le numerose avversità che la vita gli riservava!

Il Sacerdozio è stata la sua scelta di vita, ancorando al Vangelo la propria pastorale, per ben discernere la Fede dalla religione.

L’entusiasmo è la fede sono le caratteristiche che ancora gli danno la giusta carica per affrontare gioie e dolori, e noi tutti gli auguriamo di mantenerle sempre vive, cosicché di riflesso possa contagiare chi gli è vicino. Non c’è procidano o turista che non ricordi il Corso Biblico, la Sagra del vino, l’Oratorio Orsa Minore, la mostra dei Presepi e le tante altre iniziative che il suo vulcanico carattere ha donato all’isola.

La sua esperienza sacerdotale lo ha portato per oltre 25 anni fuori dell’isola dove era cresciuto, senza però separarlo dagli affetti della sua famiglia: Papà Ciro, mamma Pasqua e le sorelle Vincenza, Teresa, Lucia e Nunzia, cui era legatissimo, e che insieme a tutti noi e alla sorella Lucia ed ai tantissimi nipoti, certamente oggi lo festeggiano.

Le comunità dove ha svolto la sua missione sono state la sua famiglie in cui ha lasciato indimenticabili esempi di carità. Iniziò nella parrocchia di San Ciro a Portici, per poi passare a quella della Sanità ed a quella dei Vergini, nel cuore della Napoli antica e verace. Dal 2000 ha fatto ritorno sull’isola di Procida dove guida le Parrocchie della SS. Annunziata e di San Michele Arcangelo.

Oggi, coralmente i suoi tanti collaboratori, visto che la pandemia in corso non consente di festeggiarlo tutt’insieme, anche con le altre comunità che hanno avuto la fortuna di averlo come parroco, gli porgono i migliori auguri affinché si realizzino tutti i suoi desideri e progetti che lo vedono sempre impegnato a diffondere la buona notizia contenuta nel Vangelo e avanzano una proposta che proviene dai suoi insegnamenti: la vita è un dono a cui tutti dobbiamo rispetto! E, per questo motivo, e non solo perché lo vieta la Legge, i festeggiamenti sono rimandati e tutti coloro che vogliono festeggiarlo potranno farlo ciascuno dal proprio luogo, prendendo parte alla celebrazione della S. Messa trasmessa oggi alle 17:30 in diretta FB sul sito della parrocchia e su Teleischia, Ch 89 D.T., come solenne ringraziamento a Dio che ci ha donato la Vita.

Auguri Mons! (come noi parrocchiani affettuosamente ti chiamiamo).