Buon compleanno Azzurra! Stasera il concerto-evento per festeggiare la speranza al Soccorso

Questa sera, domenica 27 luglio, alle ore 21:30, il Piazzale del Soccorso si trasformerà in un teatro a cielo aperto per celebrare una storia che ha unito un’intera comunità: quella di Azzurra, la bambina ischitana divenuta simbolo di coraggio e rinascita.

Nel giorno del suo decimo compleanno, la cittadinanza è invitata a partecipare a “Il viaggio della speranza di Azzurra – Il Concerto”, un evento speciale voluto dalla sua famiglia – i genitori Valentina e Jerry D’Ambra, insieme ai fratelli Amaranta e Andrea – e sostenuto dall’amministrazione comunale.

Non si tratterà di una semplice serata musicale: sarà un momento di restituzione.

“Questa non è solo una serata. È il nostro modo per dire grazie a chi ci ha sostenuto in ogni passo di questo viaggio”, spiega Jerry D’Ambra, il papà di Azzurra e cantautore, che interpreterà anche alcuni brani scritti per lei.

Sul palco si alterneranno artisti, ballerini, amici e musicisti, in un’atmosfera che unirà arte, memoria e gratitudine. Un maxischermo proietterà immagini, video e momenti chiave del percorso affrontato dalla bambina e dalla sua famiglia, per portare il pubblico “dentro” il cuore di questa esperienza.

Forio, Messico, Forio: il cammino della speranza

La storia di Azzurra ha attraversato l’oceano. Affetta da tetraparesi spastica distonica e discinetica, la bambina è partita lo scorso marzo alla volta di Monterrey, per affrontare un trattamento sperimentale con il Cytotron, presso la clinica NeuroCytonix.

Il viaggio, vissuto da tutta la famiglia con coraggio e spirito di unità, ha rappresentato un’esperienza totalizzante: Valentina e Jerry, i genitori, hanno raccontato giorno dopo giorno ogni tappa, ogni emozione, ogni segnale di cambiamento, sempre con accanto i piccoli Amaranta e Andrea, fratelli preziosi e complici in questo percorso di speranza. L’intera comunità di Ischia si è stretta attorno a loro, rendendo possibile un’esperienza che oggi è fonte di trasformazione.

I primi segnali di una trasformazione possibile

Il trattamento ha portato a miglioramenti concreti, documentati e condivisi con trasparenza. Azzurra, oggi, riesce a mantenere la schiena dritta per oltre venti secondi e a sollevare la testa su comando verbale, anche mentre è distesa supina: un risultato impensabile fino a pochi mesi fa. Circa tre settimane dopo il rientro in Italia, ha pronunciato per la prima volta in vita sua la parola “acqua”, lasciando tutti senza fiato. È stato un momento potente, che ha aperto nuove prospettive sulla sua comunicazione.

Inoltre, mostra una reattività completamente nuova: risponde ai comandi, orienta lo sguardo e la testa verso gli oggetti richiesti, e allunga le braccia per afferrarli. Le sue braccia, prima contratte e rigide, con le mani chiuse a pugno e i pollici schiacciati tra le dita, oggi sono più morbide; riesce ad aprire leggermente la mano, raggiungere e afferrare oggetti con un’intenzionalità che prima non c’era.

Anche lo sguardo è cambiato radicalmente. Da spento e distante, è ora vigile, consapevole e pieno di vita. La connessione visiva con i genitori e con il mondo che la circonda è diventata intensa, partecipata, carica di significato.

Ma uno dei cambiamenti più significativi riguarda l’alimentazione. Fino a poco tempo fa, Azzurra poteva mangiare solo se tenuta in braccio, in una posizione contenitiva precisa, per evitare rischi legati alla deglutizione. Oggi, invece, può mangiare seduta sulla sua sedia a rotelle, ben posturata, senza bisogno di essere trattenuta. Riesce anche a bere acqua gel con maggiore facilità e sicurezza. Il momento del pasto, un tempo vissuto con apprensione, è diventato finalmente sereno.

Un punto fermo: rinascita, non guarigione

Questi miglioramenti – visibili giorno dopo giorno – non parlano ancora di guarigione, ma delineano una nuova possibilità di vita, una rinascita in corso. “Azzurra ci sta mostrando una strada – raccontano Valentina e Jerry – una strada che non avevamo mai visto, e che ora vogliamo percorrere insieme a lei”.

I miglioramenti, documentati in video e supportati dalle osservazioni delle terapiste che assistono Azzurra da anni, non rappresentano una guarigione, ma un inizio di rinascita. Il corpo inizia a rispondere, la mente si apre: una possibile nuova strada, tracciata giorno dopo giorno. In assenza di prove scientifiche definitive sull’efficacia del Cytotron – e in attesa della pubblicazione dei dati clinici ufficiali dello studio NCX CP 01 condotto da NeuroCytonix – la famiglia preferisce raccontare ciò che è tangibile: gesti, suoni, sguardi, momenti di presenza. Questa trasformazione, invisibile agli occhi ma visibilissima nel vissuto quotidiano, è diventata il cuore narrativo di una storia che sta toccando il cuore di un’isola intera.

Una serata di comunità, arte e gratitudine

Il concerto del 27 luglio rappresenta quindi un momento pubblico di condivisione, ma anche un’occasione per riflettere sul potere della solidarietà e sulla forza che una famiglia può esprimere quando è sostenuta da un’intera comunità. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Forio, con il sostegno del Sindaco Stani Verde e dell’Assessore al Turismo Jessica Lavista.

“Grazie per aver creduto con noi in un sogno. Grazie – è il sentimento di mamma Valentina e Papà Jerry -per averci aiutato a portare Azzurra fin là dove la scienza incontra il coraggio. Grazie, perché senza di voi, tutto questo non sarebbe stato possibile.” Una festa, un racconto, una carezza collettiva. Perché Azzurra non è sola. Non lo è mai stata. E mai lo sarà.

