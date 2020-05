BundeStart: il calcio prova a ripartire | #4WD

Ebbene sì! Se i Tedeschi amano primeggiare in tutto per la loro storica indole dello über alles, ci sono riusciti ancora una volta, facendo sì che la Bundesliga diventi il primo campionato di calcio europeo di massima serie a riaprire i battenti e riprendere le attività, sabato prossimo, dopo il lungo stop da emergenza Covid_19.

Sia chiaro, anche per la Germania si tratterà di un mero esperimento nel tentare di rianimare una competizione che, al pari di un malato terminale, avrà ben poco ancora da offrire in termini di regolarità e, soprattutto, di risultato finale, tenendo conto che gli effetti di questa pausa ne avranno falsato in ogni caso lo svolgimento. E i motivi, a rigor di logica, li conoscete anche meglio di me!

Ciononostante ritengo che quello tedesco rappresenti un importante banco di prova per tutti gli altri paesi, europei e non solo, utile a comprendere quanto il restart delle competizioni sportive di squadra possa resistere e coesistere con i casi di atleti contagiati già verificatisi e quelli che certamente non mancheranno all’appello di giornata in giornata, a furia di frequentare spogliatoi avversari, mezzi di trasporto collettivo e avversari asintomatici in campo; così come a capire se e quanto i bilanci di Agnelli, De Laurentiis e compagni potranno resistere alle porte chiuse, alla restituzione ai tifosi delle quote abbonati e dei biglietti già venduti, oltre al naturale calo d’interesse verso il merchandising e alla diminuzione di valore dei calciatori potenzialmente in uscita. E questo, giusto per non andare troppo oltre, perché di casini da affrontare ce ne saranno decisamente molti di più.

Del resto, se le regole del calcio moderno hanno trasformato le società sportive in vere e proprie aziende dal pacchetto azionario ipercontrollato, con tanto di financial fair play e di adempimenti sempre più restrittivi, c’è comunque da aspettarsi che gli “aiuti di Stato” riguarderanno, prima o poi, anche loro.

Intanto… Fußball, willkommen zurück!