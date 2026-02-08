Bullismo sulla danza, l’accusa di Barbara Castagliuolo: “State ferendo dei ragazzi”

Febbraio 2026 e c’è ancora chi ride dei ragazzi che scelgono la danza. Non solo tra i coetanei, ma anche tra gli adulti. Un clima che sorprende e preoccupa, perché racconta di un pregiudizio duro a morire e di una responsabilità educativa che troppo spesso viene scaricata altrove.

A lanciare l’allarme è Barbara Castagliuolo, responsabile de “La Compagnia della danza”, che ha affidato ai social e alla comunità educante un appello diretto e senza filtri contro le prese in giro rivolte a bambini e adolescenti impegnati nello studio della disciplina. Un messaggio duro, che chiama in causa prima di tutto le famiglie e il loro ruolo formativo.

Le prese in giro, le battute sussurrate, le risatine dietro le spalle non sono episodi isolati. Si ripetono nei contesti scolastici, nelle palestre, nei gruppi sociali e, talvolta, perfino in famiglia. A essere colpiti sono adolescenti e bambini che scelgono un percorso artistico fatto di studio, disciplina, sacrificio e sensibilità. La danza, invece di essere riconosciuta come linguaggio espressivo e pratica formativa, continua a essere trattata da qualcuno come motivo di scherno.

Il punto non è solo culturale, ma educativo. Quando un adulto minimizza, giustifica o ignora, contribuisce a normalizzare un comportamento che può generare sofferenza reale. La derisione ripetuta, soprattutto in età fragile, scava nel tempo e rischia di trasformarsi in isolamento, insicurezza, rinuncia. Nei casi più estremi può aprire fratture profonde, con conseguenze imprevedibili sul piano emotivo e psicologico.

Da qui l’appello rivolto in primo luogo ai genitori. Non girarsi dall’altra parte, non fingere di non vedere, non archiviare tutto come “ragazzate”. Ascoltare, intervenire, correggere. Educare al rispetto delle scelte e delle passioni altrui significa costruire cittadini consapevoli, non spettatori distratti.

La richiesta si allarga alle istituzioni e al mondo della scuola. Serve una presa di posizione chiara, continuativa, capace di andare oltre le campagne episodiche. La danza, come ogni forma d’arte, è parte della formazione della persona e merita lo stesso riconoscimento riservato ad altre discipline. Difenderla dai pregiudizi significa difendere chi la pratica.

Il tema, in fondo, riguarda il modello di società che si intende costruire. Una comunità che tollera lo scherno come norma quotidiana o una che sceglie di intervenire, educare e cambiare. La differenza sta nelle scelte di ogni giorno, nelle parole usate davanti ai figli, nell’attenzione con cui si ascolta chi chiede rispetto.

Ignorare il problema non lo cancella. Lo rende solo più profondo e più difficile da affrontare. E quando il dolore emerge, dire di non sapere non è più una giustificazione. È un fallimento collettivo.