Bullismo e baby gang, 5 minorenni arrestati nel Napoletano

Sono stati arrestati e sono finiti in comunità cinque minorenni indagati, a vario titolo, per atti persecutori e rapina. E’ accaduto a Gragnano, in provincia di Napoli. Tra loro ci sono anche due ragazzi già indagati nell’ambito del procedimento penale relativo al suicidio del 13enne Alessandro Cascone avvenuto lo scorso 1 settembre. Sarebbero tutti responsabili di atti di bullismo nei confronti di un 14enne che voleva togliersi la vita. vbo